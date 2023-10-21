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Болгария, Румыния и Турция готовятся к началу разминирования Черного моря

Киев • УНН

 • 279898 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Болгария, Румыния и Турция проводит подготовку для начала операции по разминированию Черного моря. Соответствующее заявление сделал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев на открытии международной конференции "Завоевание мира в Украине", которую организовал Софийский форум по безопасности в партнерстве с Посольством США в Болгарии, пишет УНН.

Болгария, Румыния и Турция готовятся к началу разминирования Черного моря

Цитата 

"Относительно ситуации в Черном море, готовится начало противоминной операции с Румынией и Турцией, которая будет способствовать как повышению безопасности в болгарских территориальных водах, так и экспорту зерна из Украины", — отметил Тагарев в Facebook.

Детали

По словам главы оборонного ведомства Болгарии, среди основных факторов, определяющих сложную среду безопасности, являются агрессивные действия России против Украины, ситуация на Западных Балканах и террористическая угроза, которая стала особенно заметной после террористических актов ХАМАС против Израиля и роста напряжения.

"Что мы делаем в этой среде - это работать с нашими союзниками. Это самая важная гарантия нашей безопасности", — добавил он.

Тагарев отметил, что Болгария оказывает Украине всестороннюю дипломатическую, политическую, военную и гуманитарную помощь и будет продолжать это делать по мере возможностей, пока это будет необходимо.

Более того, Болгария рассматривает помощь Украине и в долгосрочной перспективе — в частности как помочь, чтобы Украина построила необходимые институты и возможности в Вооруженных силах, чтобы как можно быстрее стала членом НАТО и ЕС, достигнув тем самым полных гарантий своей безопасности.

Напомним

Парламент Болгарии проголосовал за поставку в Украину непригодных для эксплуатации ракет С-300, которые наша страна должна отремонтировать для защиты своих городов от российских атак.

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