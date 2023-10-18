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З портів України тимчасовим коридором вже вийшли 32 судна - Bloomberg

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. За час роботи тимчасового коридору з українських портів у Чорному морі вже вийшли 32 корабля з 1,4 млн тонн вантажів. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дані Marine Traffic, інформує УНН.

З портів України тимчасовим коридором вже вийшли 32 судна - Bloomberg

Деталі

Згідно з розрахунками, 32 судна, які заходили в українські порти протягом місяця з 16 вересня, мали загальну вантажомісткість близько 1,4 мільйона тонн. Це приблизно стільки ж, скільки було перевезено коридором, створеним за підтримки ООН і Туреччини, в перший місяць його роботи. Але це все одно лише третина обсягів, які пройшли цим маршрутом, коли він працював найефективніше.

Зазначається, що кораблі тепер намагаються плавати ближче до узбережжя країн-членів НАТО Болгарії і Румунії, щоб зменшити ризики. Дані відстеження суден свідчать, що деякі кораблі вимикають свої сигнали місцеперебування, коли досягають чорноморських портів.

Щонайменше дев'ять із суден, що заходили в українські чорноморські порти, були суднами типу "Панамакс" - одними з найбільших кораблів, які перевозять зерно по всьому світу. Як зазначає Bloomberg, це свідчить про те, що деякі судновласники готові ризикувати, відправляючи в Україну більші і цінніші судна, попри потенційну небезпеку.

Нагадаємо

10 серпня Україна оголосила тимчасові коридори для торгових суден у Чорному морі. Це сталося після того, як у липні росія вийшла з "зернової угоди" для експорту зерна Чорним морем.

13 жовтня віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомляв, що за час роботи тимчасового коридору до українських портів у Чорному морі під завантаження зайшло 25 суден, 21 судно вже скористалися ним для експорту.

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