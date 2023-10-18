Из портов Украины по временному коридору уже вышли 32 судна - Bloomberg

Детали

Согласно расчетам, 32 судна, которые заходили в украинские порты в течение месяца с 16 сентября, имели общую грузовместимость около 1,4 миллиона тонн. Это примерно столько же, сколько было перевезено по коридору, созданному при поддержке ООН и Турции, в первый месяц его работы. Но это все равно лишь треть объемов, которые прошли по этому маршруту, когда он работал наиболее эффективно.

Отмечается, что корабли теперь стараются плавать ближе к побережью стран-членов НАТО Болгарии и Румынии, чтобы уменьшить риски. Данные отслеживания судов свидетельствуют, что некоторые корабли выключают свои сигналы местонахождения, когда достигают черноморских портов.

По меньшей мере девять из судов, заходивших в украинские черноморские порты, были судами типа "Панамакс" - одними из крупнейших кораблей, которые перевозят зерно по всему миру. Как отмечает Bloomberg, это свидетельствует о том, что некоторые судовладельцы готовы рисковать, отправляя в Украину более крупные и ценные суда, несмотря на потенциальную опасность.

Напомним

10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море. Это произошло после того, как в июле россия вышла из "зернового соглашения" для экспорта зерна по Черному морю.

13 октября вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщал, что за время работы временного коридора в украинские порты в Черном море под загрузку зашло 25 судов, 21 судно уже воспользовались им для экспорта.