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До чорноморських портів України тимчасовим коридором зайшли вже 25 суден - Кубраков

Київ • УНН

 • 475094 перегляди

КИЇв. 14 жовтня. УНН. За час роботи тимчасового коридору до українських портів у Чорному морі під завантаження зайшло 25 суден, 21 судно вже скористалися ним для експорту. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 13 жовтня, пише УНН.

Цитата

"... ми змогли створити можливість для роботи тимчасового коридору для цивільних суден. На сьогодні вже 21 судно скористалися цим коридором для експорту та 25 суден зайшли до портів під завантаження. Ми продовжуємо працювати над розширенням коридору, це наша відповідальність за продовольчу безпеку світу", - написав Кубраков у Facebook.

Доповнення

10 серпня Україна оголосила тимчасові коридори для торгових суден у Чорному морі. Це сталося після того, як у липні росія вийшла з "зернової угоди" для експорту зерна Чорним морем.

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