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В черноморские порты Украины по временному коридору зашли уже 25 судов - Кубраков

Киев • УНН

 • 475090 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. За время работы временного коридора в украинские порты в Черном море под загрузку зашло 25 судов, 21 судно уже воспользовались им для экспорта. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков 13 октября, пишет УНН.

Цитата

"... мы смогли создать возможность для работы временного коридора для гражданских судов. На сегодня уже 21 судно воспользовались этим коридором для экспорта и 25 судов зашли в порты под загрузку. Мы продолжаем работать над расширением коридора, это наша ответственность за продовольственную безопасность мира", - написал Кубраков в Facebook.

Дополнение

10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море. Это произошло после того, как в июле россия вышла из "зернового соглашения" для экспорта зерна по Черному морю.

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