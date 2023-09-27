Парламент Болгарії проголосував за постачання Україні непридатних до експлуатації ракет С-300

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Перед ухваленням рішення дебати у парламенті тривали більш ніж три години. Вони розпочались на відкритому засіданні, а завершилися за зачиненими дверима, щоб заслухати болгарського головнокомандувача, адмірала Еміля Ефтімова та другого заступника командувача ВПС, бригадного генерала Петіо Мірчева.

У Міноборони Болгарії стверджують, що ракети неможливо відремонтувати у країні, натомість Україна має такі умови і зможе їх полагодити.

Під час відкритої частини дебатів голова парламентського комітету з питань оборони Христо Гаджев заявив, що йдеться про непридатні боєприпаси. Оскільки вони занадто старі, то навіть виробник не може їх відремонтувати.

Гаджев зазначив, що кількість ракет, які будуть надані Україні, є мінімальною і ніяк не загрожуватиме боєздатності болгарської армії.

Додатковою перевагою він назвав те, що ризик для болгарських військовослужбовців від зберігання таких непридатних боєприпасів буде усунутий.

За словами Гджева, Болгарія має зосередитися на придбанні нових зенітно-ракетних комплексів.

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