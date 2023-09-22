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У Болгарії люди протестували проти підтримки України: між поліцією та учасниками акції сталась бійка

У Болгарії люди протестували проти підтримки України: між поліцією та учасниками акції сталась бійка

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. У четвер сталась сутичка між болгарською поліцією та прихильниками ультранаціоналістичної партії "Відродження", які протестували проти політики прозахідного уряду, зокрема і підтримки України, вимагаючи відставки уряду та закриття військових баз НАТО. Про це пише Reuters, передає УНН.

Цитата 

"Болгари не хочуть брати участь у війні між росією та Україною, ми хочемо бути нейтральною країною", — сказала учасниця акції. Вона зауважила, що болгари виступають проти надсилання зброї в Україну, "що розпалює війну".

Деталі 

Сотні протестувальників, які виступають проти підтримки Болгарією України в її війні з росією, зібралися перед будівлею парламенту, розмахуючи національними прапорами Болгарії та росії, дуючи в свистки та вимагаючи дострокових виборів у країні.

Багато хто скандував "Відставка" у той час, як поліцейські у повній екіпіровці захищали урядові будівлі, включно з міністерством оборони, в яке деякі протестувальники кидали яйцями.

Деякі протестувальники несли плакати з написом "Американські бази геть! Болгарія - зона миру", маючи на увазі відкриття нової військової бази в країні-члені НАТО.

“Остання вказівка, яка надійшла від господарів Болгарії, зі США, полягає в тому, щоб Болгарія створила нову військову базу”, - сказав натовпу Костадін Костадінов, лідер "Відродження". 

Протестувальники завершили ходу перед пам'ятником Радянській армії та зіткнулися з поліцією, яка намагалась не дати їм наблизитися до пам'ятника, який з міркувань безпеки поставили під будівельні риштування.

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