В Болгарии люди протестовали против поддержки Украины: между полицией и участниками акции произошла драка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В четверг произошла стычка между болгарской полицией и сторонниками ультранационалистической партии "Возрождение", которые протестовали против политики прозападного правительства, в том числе и поддержки Украины, требуя отставки правительства и закрытия военных баз НАТО. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
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"Болгары не хотят участвовать в войне между россией и Украиной, мы хотим быть нейтральной страной", — сказала участница акции. Она отметила, что болгары выступают против отправки оружия в Украину, "что разжигает войну".
Детали
Сотни протестующих, выступающих против поддержки Болгарией Украины в ее войне с Россией, собрались перед зданием парламента, размахивая национальными флагами Болгарии и россии, дуя в свистки и требуя досрочных выборов в стране.
Многие скандировали "Отставка" в то время, как полицейские в полной экипировке защищали правительственные здания, включая министерство обороны, в которое некоторые протестующие бросали яйцами.
Некоторые протестующие несли плакаты с надписью "Американские базы прочь! Болгария - зона мира", имея в виду открытие новой военной базы в стране-члене НАТО.
“Последнее указание, которое поступило от хозяев Болгарии, из США, заключается в том, чтобы Болгария создала новую военную базу”, - сказал толпе Костадин Костадинов, лидер "Возрождения".
Протестующие завершили шествие перед памятником Советской армии и столкнулись с полицией, которая пыталась не дать им приблизиться к памятнику, который из соображений безопасности поставили под строительные леса.
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