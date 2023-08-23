Уряд Болгарії проголосував за новий пакет гуманітарної допомоги для України

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Гроші на гуманітарну допомогу Україні виділять із бюджету Міністерства закордонних справ Болгарії.

Новий пакет буде розділений на три частини між Гуманітарним фондом для України/Офісом ООН з координації гуманітарних питань (ОСНА), Дитячим фондом ООН і Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

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Також раніше міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що його держава може передати Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянських зразків. Поставки можуть відбутися наприкінці вересня - на початку жовтня.

Нагадаємо

4 серпня уряд Болгарії схвалив рішення надати БТР із резерву МВС на підтримку України.