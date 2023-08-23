Уряд Болгарії проголосував за новий пакет гуманітарної допомоги для України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Уряд Болгарії під час засідання ухвалив рішення щодо надання нового пакету гуманітарної допомоги Україні. Вартість нового пакету понад 162 тисячі доларів. Про це пише болгарське видання Novinite, повідомляє УНН.
Деталі
Гроші на гуманітарну допомогу Україні виділять із бюджету Міністерства закордонних справ Болгарії.
Новий пакет буде розділений на три частини між Гуманітарним фондом для України/Офісом ООН з координації гуманітарних питань (ОСНА), Дитячим фондом ООН і Міжнародним комітетом Червоного Хреста.
Доповнення
Також раніше міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що його держава може передати Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянських зразків. Поставки можуть відбутися наприкінці вересня - на початку жовтня.
Нагадаємо
4 серпня уряд Болгарії схвалив рішення надати БТР із резерву МВС на підтримку України.