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Болгарія може передати Україні 100 одиниць бронетехніки на початку жовтня - міністр оборони

Болгарія може передати Україні 100 одиниць бронетехніки на початку жовтня - міністр оборони

Київ • УНН

 • 2637213 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Болгарія може поставити Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянських зразків наприкінці вересня - на початку жовтня. Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев під час спільного брифінгу зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим у понеділок, передає УНН.

Цитата

"Ми запропонували близько 100 одиниць броньованих транспортних засобів радянського зразка, які досі знаходяться на складах Міністерства внутрішніх справ. Це дещо сповільнює наш процес, оскільки треба підписати контракт між МВС Республіки Болгарія та Міністерством оборони України", - повідомив Тагарев.

Деталі

Він додав, що ця угода має бути ратифікована болгарським парламентом.

"Як тільки у вересні парламент повернеться до своїх засідань, я вважаю, що це буде одним з пріоритетних завдань, і до кінця вересня - на початок жовтня ми вже будемо мати ратифікацію цієї угоди. Я думаю, що тоді зможе початися передача", - сказав міністр.

Нагадаємо

2 серпня уряд Болгарії схвалив рішення надати БТР із резерву МВС на підтримку України.

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