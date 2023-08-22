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Болгария может передать Украине 100 единиц бронетехники в начале октября - министр обороны

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Болгария может поставить Украине около 100 единиц бронированной техники советских образцов в конце сентября - начале октября. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев во время совместного брифинга со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым в понедельник, передает УНН.

Цитата

"Мы предложили около 100 единиц бронированных транспортных средств советского образца, которые до сих пор находятся на складах Министерства внутренних дел. Это несколько замедляет наш процесс, поскольку надо подписать контракт между МВД Республики Болгария и Министерством обороны Украины", - сообщил Тагарев.

Детали

Он добавил, что это соглашение должно быть ратифицировано болгарским парламентом.

"Как только в сентябре парламент вернется к своим заседаниям, я считаю, что это будет одной из приоритетных задач, и к концу сентября - к началу октября мы уже будем иметь ратификацию этого соглашения. Я думаю, что тогда сможет начаться передача", - сказал министр.

Напомним

2 августа правительство Болгарии одобрило решение предоставить БТР из резерва МВД в поддержку Украины.

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