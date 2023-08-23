Правительство Болгарии проголосовало за новый пакет гуманитарной помощи для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Правительство Болгарии во время заседания приняло решение о предоставлении нового пакета гуманитарной помощи Украине. Стоимость нового пакета более 162 тысяч долларов. Об этом пишет болгарское издание Novinite, сообщает УНН.
Детали
Деньги на гуманитарную помощь Украине выделят из бюджета Министерства иностранных дел Болгарии.
Новый пакет будет разделен на три части между Гуманитарным фондом для Украины/Офисом ООН по координации гуманитарных вопросов (ОСНА), Детским фондом ООН и Международным комитетом Красного Креста.
Дополнение
Также ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что его государство может передать Украине около 100 единиц бронированной техники советских образцов. Поставки могут состояться в конце сентября - начале октября.
Напомним
4 августа правительство Болгарии одобрило решение предоставить БТР из резерва МВД в поддержку Украины.