Парламент Болгарии проголосовал за поставку Украине непригодных к эксплуатации ракет С-300
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Парламент Болгарии проголосовал за поставку в Украину непригодных для эксплуатации ракет С-300, которые наша страна должна отремонтировать для защиты своих городов от российских атак. Об этом сообщает Sofia Globe, пишет УНН.
Детали
Перед принятием решения дебаты в парламенте продолжались более трех часов. Они начались на открытом заседании, а завершились за закрытыми дверями, чтобы заслушать болгарского главнокомандующего, адмирала Эмиля Ефтимова и второго заместителя командующего ВВС, бригадного генерала Петио Мирчева.
В Минобороны Болгарии утверждают, что ракеты невозможно отремонтировать в стране, зато Украина имеет такие условия и сможет их починить.
Во время открытой части дебатов председатель парламентского комитета по вопросам обороны Христо Гаджев заявил, что речь идет о непригодных боеприпасах. Поскольку они слишком старые, то даже производитель не может их отремонтировать.
Гаджев отметил, что количество ракет, которые будут предоставлены Украине, является минимальным и никак не будет угрожать боеспособности болгарской армии.
Дополнительным преимуществом он назвал то, что риск для болгарских военнослужащих от хранения таких непригодных боеприпасов будет устранен.
По словам Гджева, Болгария должна сосредоточиться на приобретении новых зенитно-ракетных комплексов.
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