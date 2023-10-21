Болгарія, Румунія та Туреччина готуються до початку розмінування Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Болгарія, Румунія і Туреччина проводить підготовку для початку операції з розмінування Чорного моря. Відповідну заяву зробив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв на відкритті міжнародної конференції "Завоювання миру в Україні", яку організував Софійський безпековий форум у партнерстві з Посольством США в Болгарії, пише УНН.
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"Щодо ситуації в Чорному морі, готується початок протимінної операції з Румунією та Туреччиною, яка сприятиме як підвищенню безпеки в болгарських територіальних водах, так і експорту зерна з України", — зазначив Тагарєв у Facebook.
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За словами голови оборонного відомства Болгарії, серед основних факторів, що визначають складне безпекове середовище, є агресивні дії росії проти України, ситуація на Західних Балканах та терористична загроза, яка стала особливо видною після терористичних актів ХАМАС проти Ізраїлю та зростання напруги.
"Що ми робимо в цьому середовищі - це працювати з нашими союзниками. Це найважливіша гарантія нашої безпеки", — додав він.
Тагарєв зазначив, що Болгарія надає Україні всебічну дипломатичну, політичну, військову та гуманітарну допомогу і продовжуватиме це робити в міру можливостей, поки це буде необхідно.
Ба більше, Болгарія розглядає допомогу Україні і в довгостроковій перспективі — зокрема як допомогти, щоб Україна побудувала необхідні інститути та можливості у Збройних силах, щоб якнайшвидше стала членом НАТО та ЄС, досягнувши тим самим повних гарантій своєї безпеки.
Нагадаємо
Парламент Болгарії проголосував за постачання в Україну непридатних для експлуатації ракет С-300, які наша країна має відремонтувати для захисту своїх міст від російських атак.
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