Турция направила свои истребители F-16 в Румынию для участия в патрулировании Черного моря НАТО

Турция направила в Румынию группу истребителей F-16 для патрулирования в составе НАТО воздушного пространства черноморского побережья. Об этом сообщило объединенное авиационное командование НАТО в понедельник, 4 декабря, передает УНН.

Детали

В сообщении, распространенном НАТО, в частности, говорится:

Четыре истребителя F-16 ВВС Турции прибыли на румынскую авиабазу Борча вблизи Фетешти. Самолеты будут осуществлять совместное с румынскими и немецкими истребителями патрулирование воздушного пространства НАТО над побережьем Черного моря, чтобы сдерживать потенциальные угрозы с воздуха. Турецкие F-16 будут в Румынии в течение четырех месяцев. Давно запланированное развертывание демонстрирует готовность союзников НАТО поддерживать друг друга и укреплять коллективную оборону альянса говорится в сообщении.

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Исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт заявил, что приветствует направление Германией и Турцией дополнительных истребителей в Румынию.