Турция направила свои истребители F-16 в Румынию для участия в патрулировании Черного моря НАТО
Киев • УНН
Турция развернула самолеты F-16 в Румынии для участия в четырехмесячной миссии НАТО по патрулированию Черного моря и сдерживанию потенциальных воздушных угроз.
Турция направила в Румынию группу истребителей F-16 для патрулирования в составе НАТО воздушного пространства черноморского побережья. Об этом сообщило объединенное авиационное командование НАТО в понедельник, 4 декабря, передает УНН.
Детали
В сообщении, распространенном НАТО, в частности, говорится:
Четыре истребителя F-16 ВВС Турции прибыли на румынскую авиабазу Борча вблизи Фетешти. Самолеты будут осуществлять совместное с румынскими и немецкими истребителями патрулирование воздушного пространства НАТО над побережьем Черного моря, чтобы сдерживать потенциальные угрозы с воздуха. Турецкие F-16 будут в Румынии в течение четырех месяцев. Давно запланированное развертывание демонстрирует готовность союзников НАТО поддерживать друг друга и укреплять коллективную оборону альянса
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Исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт заявил, что приветствует направление Германией и Турцией дополнительных истребителей в Румынию.
Я приветствую направление Германией и Турцией дополнительных истребителей для миссии воздушного патрулирования НАТО в Румынии. Это развертывание является демонстрацией возможностей и решимости защитить наших людей и территории. Военно-воздушные силы НАТО, как и раньше, готовы отреагировать на любую угрозу с любого направления
Турция направила свои истребители F-16 в Румынию для участия в патрулировании Черного моря НАТО
Турция развернула самолеты F-16 в Румынии для участия в четырехмесячной миссии НАТО по патрулированию Черного моря и сдерживанию потенциальных воздушных угроз.
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