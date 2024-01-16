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Умєров обговорив розмінування Чорного моря з міністром оборони Румунії

Умєров обговорив розмінування Чорного моря з міністром оборони Румунії

Київ • УНН

 • 19170 перегляди

Міністр оборони України Умеров подякував Румунії за підтримку, в тому числі за рішення взяти участь у програмі підготовки пілотів F-16 на тлі зростаючої напруженості на фронті.

Міністр оборони України провів телефонну розмову з румунським колегою Анджелом Тилваром. Про це глава оборонного відомства України розповів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі 

Зокрема, Умєров подякував Румунії за непохитну підтримку, зокрема за рішення взяти участь у програмі підготовки пілотів F-16.

Поінформував свого колегу про ситуацію на фронті... Обговорили регіональну безпеку та ініціативу з розмінування Чорного моря - MCM Black Sea

- розповів Умєров.

Румунія стала 10-ю країною-учасницею операції ІНТЕРФЛЕКС з підготовки українських військових16.11.23, 05:09 • 23765 переглядiв

Доповнення 

Міністр запевнив, що очікує на посилення оборонної співпраці між Україною та Румунією. Крім того, під час розмови урядовці домовилися про обмін візитами задля зміцнення діалогу.

Нагадаємо

Румунія разом з Туреччиною та Болгарією  підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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