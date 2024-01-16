Умєров обговорив розмінування Чорного моря з міністром оборони Румунії
Київ • УНН
Міністр оборони України Умеров подякував Румунії за підтримку, в тому числі за рішення взяти участь у програмі підготовки пілотів F-16 на тлі зростаючої напруженості на фронті.
Міністр оборони України провів телефонну розмову з румунським колегою Анджелом Тилваром. Про це глава оборонного відомства України розповів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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Зокрема, Умєров подякував Румунії за непохитну підтримку, зокрема за рішення взяти участь у програмі підготовки пілотів F-16.
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Міністр запевнив, що очікує на посилення оборонної співпраці між Україною та Румунією. Крім того, під час розмови урядовці домовилися про обмін візитами задля зміцнення діалогу.
Нагадаємо
Румунія разом з Туреччиною та Болгарією підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі.