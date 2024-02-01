На программы гуманитарного разминирования предусмотрено 3 млрд гривен - Шмыгаль

В правительстве работают над порядком компенсации сельхозпроизводителям за проведенное разминирование перед посевной кампанией. Госбюджет в этом году предусматривает 3 млрд грн на программы гуманитарного разминирования. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

В этом году в государственном бюджете мы впервые заложили 3 млрд грн на программы гуманитарного разминирования. Дал задание Минэкономики с другими касательными органами утвердить план приоритезации разминирования, а также подать постановление, которое урегулирует порядок компенсации сельхозпроизводителям за проведенное разминирование - написал Шмыгаль в Telegram.

Он отметил, что Минэкономики вместе с международными партнерами должны разработать механизм, согласно которому закупки услуг по разминированию были бы доступны для малых фермеров.

"Кроме того, на заседании Национального органа по противоминной деятельности будет рассмотрена стратегия гуманитарного разминирования, которая далее будет вынесена на заседание СНБО", - указал Шмыгаль.

Дополнение

Ранее премьер-министр сообщал, что потенциально заминированными являются 30% территорий.

В январе 2024 года было обследовано более 21 тыс. га сельхозземель, сертифицированы новые операторы и открыт доступ к государственным стандартам в сфере противоминной деятельности.