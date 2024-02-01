На программы гуманитарного разминирования предусмотрено 3 млрд гривен - Шмыгаль

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
  •  96453 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
  •  108006 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
  •  108007 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
  •  113948 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
  •  117806 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
  •  114705 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
  •  136046 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  157646 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  162302 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157841 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
На программы гуманитарного разминирования предусмотрено 3 млрд гривен - Шмыгаль

На программы гуманитарного разминирования предусмотрено 3 млрд гривен - Шмыгаль

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 13:18  •  19446 просмотра

Read in English

Украина выделила 3 миллиарда грн из государственного бюджета на программы гуманитарного разминирования и работает над компенсацией фермерам за разминирование их земель перед посевной.

В правительстве работают над порядком компенсации сельхозпроизводителям за проведенное разминирование перед посевной кампанией. Госбюджет в этом году предусматривает 3 млрд грн на программы гуманитарного разминирования.  Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН

В этом году в государственном бюджете мы впервые заложили 3 млрд грн на программы гуманитарного разминирования. Дал задание Минэкономики с другими касательными органами утвердить план приоритезации разминирования, а также подать постановление, которое урегулирует порядок компенсации сельхозпроизводителям за проведенное разминирование

- написал Шмыгаль в Telegram.

 Он отметил, что Минэкономики вместе с международными партнерами должны разработать механизм, согласно которому закупки услуг по разминированию были бы доступны для малых фермеров. 

"Кроме того, на заседании Национального органа по противоминной деятельности будет рассмотрена стратегия гуманитарного разминирования, которая далее будет вынесена на заседание СНБО", - указал Шмыгаль.

Дополнение 

Ранее премьер-министр сообщал, что потенциально заминированными являются 30% территорий.

В январе 2024 года было обследовано более 21 тыс. га сельхозземель, сертифицированы новые операторы и открыт доступ к государственным стандартам в сфере противоминной деятельности.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаЭкономикаПолитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
telegramТелеграмма
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
На програми гуманітарного розмінування передбачено 3 млрд гривень - Шмигаль
UAH 3 billion allocated for humanitarian demining programs - Shmyhal
Новости по теме

На программы гуманитарного разминирования предусмотрено 3 млрд гривен - Шмыгаль

Украина выделила 3 миллиарда грн из государственного бюджета на программы гуманитарного разминирования и работает над компенсацией фермерам за разминирование их земель перед посевной.

Война •   •  19446 просмотра
На программы гуманитарного разминирования предусмотрено 3 млрд гривен - Шмыгаль

Европа посылает сигнал всему миру, что международный порядок выдержит все вызовы - Зеленский

Президент Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за единодушное выделение 50 миллиардов евро помощи Украине на четыре года, заявив, что это свидетельствует о крепком единстве и поддержке Европы. Он подчеркнул, что это решение было принято единогласно всеми 27 странами-членами

Политика •   •  13446 просмотра
Европа посылает сигнал всему миру, что международный порядок выдержит все вызовы - Зеленский

Германия передала украинским пограничникам десятки авто, подразделениям МВД - технику для разминирования и ДНК-исследований

Германия передала транспортные средства и оборудование для разминирования украинским ведомствам и обсудила дальнейшую поддержку украинцев в Германии.

Война •   •  14383 просмотра
Германия передала украинским пограничникам десятки авто, подразделениям МВД - технику для разминирования и ДНК-исследований

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

В КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф.

Война •   •  96453 просмотра
Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра

Воздушные силы Украины предупредили о ракете в направлении Днепра в четверг.

Война •   •  15242 просмотра
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра

ВСП остановил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра

Высший совет правосудия приостановил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Алексея Тандыра, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, для получения дополнительных документов от прокуратуры.

Криминал и ЧП •   •  14082 просмотра
ВСП остановил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра

В рф якобы идентифицированы останки погибших во время катастрофы Ил-76 под белгородом

россия утверждает, что с помощью генетической экспертизы идентифицировала останки 74 человек, погибших в катастрофе самолета Ил-76 под белгородом, как 6 российских членов экипажа, 3 российских офицеров военной полиции и 65 украинских военнопленных.

Война •   •  16436 просмотра
В рф якобы идентифицированы останки погибших во время катастрофы Ил-76 под белгородом

Politico: ЕС смог согласовать программу на 50 миллиардов евро для Украины благодаря компромиссу с Венгрией

Европейские лидеры считают уступки незначительными, поскольку благодаря этому удалось избежать сценария, при котором Орбан имел бы возможность ежегодно накладывать вето на финансирование для Украины.

Политика •   •  15339 просмотра
Politico: ЕС смог согласовать программу на 50 миллиардов евро для Украины благодаря компромиссу с Венгрией

В рф испытывают "суверенный интернет", который поможет властям помешать распространению протестов после выборов президента - Центр противодействия дезинформации

россия тестирует переход к "суверенному Интернету", который может быть запущен после президентских выборов для дальнейшего усиления контроля и предотвращения возможных протестов.

Война •   •  17086 просмотра
В рф испытывают "суверенный интернет", который поможет властям помешать распространению протестов после выборов президента - Центр противодействия дезинформации

россия не предоставила достаточных доказательств в поддержку своих утверждений относительно Ил-76 - Буданов

Глава военной разведки Украины заявил, что россия не предоставила достаточных доказательств, подтверждающих ее утверждения относительно Ил-76.

Война •   •  16830 просмотра
россия не предоставила достаточных доказательств в поддержку своих утверждений относительно Ил-76 - Буданов