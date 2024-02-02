Треть Украины, или более 174 тыс. квадратных километров, остается заминированной

Сейчас в Украине 30% территорий остаются загрязненными взрывоопасными предметами, что составляет более 174 тыс. квадратных километров. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил представитель Государственной специальной службы транспорта полковник Виталий Кириллов, передает УНН.

На сегодня 30% территорий Украины остаются загрязненными взрывоопасными предметами, что составляет более 174 тыс. квадратных километров - сообщил Кириллов.

По его словам, ежедневно от государственной специальной службы транспорта привлечено более 200 групп разминирования различного состава, которые выполняют задачи на деоккупированных территориях и на тех участках, на которых позволяют проводить работы погодные условия.

Также он сообщил, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 2 февраля саперные подразделения Государственной специальной службы транспорта обследовали более 57 тыс. га и уничтожили более 103 тысяч взрывоопасных предметов.

Кроме того, по словам Кириллова разминировано (проверено):

Автомобильных дорог - 818,76 км;

Железнодорожных путей - 2 293,68 км;

Газопроводов - 37,1 км;

Линий электросетей - 435,87 км;

Акваторий - 21,66 га

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