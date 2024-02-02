Треть Украины, или более 174 тыс. квадратных километров, остается заминированной

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  148535 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  184552 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  158705 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  159229 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  161905 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  142938 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  151489 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  166946 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170014 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158510 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-transportnaya-spetsialnaya-sluzhbaГосударственная транспортная специальная служба
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

Треть Украины, или более 174 тыс. квадратных километров, остается заминированной

Более 30% территории Украины, или более 174 тысяч квадратных километров, остаются загрязненными взрывоопасными предметами, по словам представителя украинского военного ведомства.

Война •   •  4790 просмотра
Треть Украины, или более 174 тыс. квадратных километров, остается заминированной

Бундестаг утвердил бюджет Германии на 2024 год: предусматривается 520 млн евро на закупку военного оборудования для Украины - СМИ

В утвержденном Бундестагом бюджете Германии на 2024 год предусмотрено не менее 520 миллионов евро на закупку военной техники для передачи Украине.

Война •   •  6211 просмотра
Бундестаг утвердил бюджет Германии на 2024 год: предусматривается 520 млн евро на закупку военного оборудования для Украины - СМИ

Кабмин ограничил пребывание посторонних в укрытиях в школах и детсадах

Кабинет Министров ограничил доступ к бомбоубежищам школ и детских садов. Укрытия во время очного обучения доступны только для участников образовательного процесса.

Общество •   •  3660 просмотра
Кабмин ограничил пребывание посторонних в укрытиях в школах и детсадах

Армия рф дважды с обеда обстреляла Ингулец на Херсонщине: есть пострадавшие

Российская армия дважды обстреляла поселок Ингулец Херсонской области, ранив 59-летнюю женщину и 37-летнего мужчину.

Война •   •  5196 просмотра
Армия рф дважды с обеда обстреляла Ингулец на Херсонщине: есть пострадавшие

Более 3 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Украине в этом году

С начала 2024 года украинские саперы обезвредили более 3 000 взрывоопасных предметов.

Война •   •  7010 просмотра
Более 3 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Украине в этом году

Надеемся, что договор по безопасности с Украиной вышел на финишную прямую - глава МИД Канады

Канада подчеркнула необходимость продолжать поддерживать Украину и надеется, что двусторонние обязательства в сфере безопасности между Канадой и Украиной будут вскоре завершены.

Политика •   •  6400 просмотра
Надеемся, что договор по безопасности с Украиной вышел на финишную прямую - глава МИД Канады

Пропагандистский репортаж о "восстановлении": МИД требует объяснений от ZDF относительно визита их журналиста в Мариуполь

Министерство иностранных дел Украины потребовало от немецкого телеканала ZDF объяснений в связи с поездкой его журналиста в оккупированный Мариуполь для съемок репортажа, который искажает действительность и способствует российской пропаганде.

Война •   •  11693 просмотра
Пропагандистский репортаж о "восстановлении": МИД требует объяснений от ZDF относительно визита их журналиста в Мариуполь

Пытали гражданских во время оккупации Киевщины: четверо россиян получили подозрение

Четырем российским военнослужащим заочно сообщено о подозрении за пытки гражданского населения в оккупированных районах Киевской области с нарушением законов и обычаев войны.

Война •   •  9779 просмотра
Пытали гражданских во время оккупации Киевщины: четверо россиян получили подозрение

В Минобороны меняют подход к тендерам на поставку продуктов для ВСУ

Министерство обороны Украины представило новую модель закупок продуктов питания непосредственно у производителей и поставщиков с апреля 2024 года с целью повышения качества и прозрачности.

Общество •   •  7493 просмотра
В Минобороны меняют подход к тендерам на поставку продуктов для ВСУ

В Севастополе оккупанты подогнали плавучий кран для подъема затонувшего сторожевого корабля "тарантул"

россияне привезли плавучий кран в Графскую бухту в Севастополе, чтобы поднять затонувший сторожевой корабль "тарантул".

Война •   •  10404 просмотра
В Севастополе оккупанты подогнали плавучий кран для подъема затонувшего сторожевого корабля "тарантул"