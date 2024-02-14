США передали Україні обладнання для розмінування вартістю $1 млн
Київ • УНН
США передали Україні обладнання для розмінування вартістю 1 мільйон доларів, щоб допомогти очистити від мін понад третину української території, яка була замінована внаслідок російського вторгнення.
Сполучені Штати передали Україні обладнання для розмінування вартістю 1 млн доларів. Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджіт Брінк у соцмережі X, передає УНН.
Деталі
Понад третину території України заміновано внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Сьогоднішня передача обладнання для розмінування вартістю понад 1 млн доларів США Державній спеціальній службі транспорту дозволить Україні розгорнути більше груп розмінування, щоб прискорити відновлення України
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