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Розмінування з ШІ: Федоров розповів про нову розробку кластера Brave1

Розмінування з ШІ: Федоров розповів про нову розробку кластера Brave1

Київ • УНН

 • 29546 перегляди

Технологія, розроблена кластером Brave1, використовує дрони, датчики та штучний інтелект для виявлення мін, снарядів та воронки від вибухів у десять разів швидше та безпечніше для розмінування в Україні.

Українські території, що є найбільш забрудненими мінами, планують розміновувати з допомогою дронів, сенсорів та штучного інтелекту. Про нову технологію кластеру Brave1 розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Федоров зазначив, що нині площа забруднення мінами в Україні більша, ніж площа Австрії та Чехії разом узятих. Тож вітчизняні розробники штучного інтелекту UADamage працюють над технологією для прискорення ідентифікації мін, снарядів та кратерів від вибухів, де теж можуть міститися небезпечні уламки.

Розробники підʼєднують до сенсорів штучний інтелект. Він ідентифікує та класифікує дані про об’єкти не лише на поверхні землі, а й глибоко під нею, та автоматично наносить їх на мапу. Так розмінування прискорюється в десятки разів, і цей процес загалом стає безпечнішим для людей. 

– пояснив Федоров.

Технологія від UADamage працює за трьома етапами:

Перший — стратегічне планування. Команда використовує супутникові знімки та дані з кадастрів, щоб визначити ступінь замінування території.

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Другий — візуальна оцінка на предмет наявності мін та вибухонебезпечних предметів. Територію обстежує дрон з камерою, а штучний інтелект виявляє небезпечні об’єкти.

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Третій етап — інспекція під землею та в траві, де використовують різноманітні сенсори.

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За даними Федорова найскладніше в процесі розмінування, окрім кількості мін, те, що вони можуть бути на значній глибині і їх не бачать металошукачі.  Тож технології ще в розробці.

Додатково

Раніше УНН писав, про те як українські фахівці вже використовують дрони для обстеження морських акваторій та виявлення магнітних аномалій, які можуть свідчити про наявність підводних вибухових пристроїв, в рамках заходів з розмінування.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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