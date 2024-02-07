Євросоюз передав Україні безпілотну машину для розмінування MV-10

Європейський Союз передав Україні дистанції машини розмінування DOK-ING MV-10. Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, передає УНН.

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Воюючи з російським агресором, Україна вже відбудовується – і ми супроводжуємо їх у цій нелегкій справі. Ми передали Державній спеціальній службі транспорту систему розмінування, яка зробить небезпечне завдання розмінування безпечнішим і ефективнішим. - йдеться у дописі.

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НА ЄС зазначається, що це остання поставка в рамках пакета підтримки ЄС у розмірі 25 млн євро для гуманітарного розмінування в Україні, оголошеного на саміті ЄС-Україна в лютому 2023 року.

Пакет призначений для задоволення нагальних потреб українських державних операторів протимінної діяльності, починаючи від основного обладнання для груп розмінування до піротехнічних машин і роботизованих систем розмінування.

Для нас велика честь зробити роботу українських саперів безпечнішою та ефективнішою з цим європейським обладнанням. Разом ми можемо допомогти врятувати життя та зробити свій внесок у краще майбутнє України - заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

У ЄС зазначили, що розмінування територій, звільнених від російської окупації, має важливе значення для відновлення та відбудови України. Це дозволяє безпечно повернутися цивільному населенню та відновити економічну діяльність, зокрема в транспорті, торгівлі та сільському господарстві.

Протягом січня обстежено понад 21 тис. га в рамках заходів із розмінування земель

Довідково

Система розмінування MV-10 знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси, що не розірвалися, і підходить для обробки великих територій.

Завдяки дистанційному керуванню вона особливо безпечна в експлуатації. Він може розмінувати до 4000 кв. м на годину, зокрема на крутих схилах.

Підтримка ЄС у галузі розмінування також містить спеціальний курс навчання для українських операторів, які працюватимуть на системі MV-10.

Нагадаємо

Україна виділила 3 мільярди гривень з державного бюджету на програми гуманітарного розмінування і працює над компенсацією фермерам за розмінування їхніх земель перед посівною.