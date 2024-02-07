Євросоюз передав Україні безпілотну машину для розмінування MV-10

ukenru
29 березня, 19:41 • 41108 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 94054 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 114660 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 116565 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 231670 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156563 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147152 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133093 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121714 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112870 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.8 м/с
85 %
749 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

29 березня, 17:06 • 36501 перегляди
У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

29 березня, 17:17 • 39833 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 43917 перегляди
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 32645 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 33201 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 231670 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385309 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440508 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448892 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358322 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 114660 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130551 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124751 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98666 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107844 перегляди
Актуальне
Євросоюз передав Україні безпілотну машину для розмінування MV-10

Євросоюз передав Україні безпілотну машину для розмінування MV-10

Київ • УНН

 • 29974 перегляди

Європейський Союз передав Україні машини розмінування DOK-ING MV-10, які допоможуть зробити небезпечне завдання розмінування безпечнішим та ефективнішим.

Європейський Союз передав Україні дистанції машини розмінування DOK-ING MV-10. Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, передає УНН.

Деталі 

Воюючи з російським агресором, Україна вже відбудовується – і ми супроводжуємо їх у цій нелегкій справі. Ми передали Державній спеціальній службі транспорту систему розмінування, яка зробить небезпечне завдання розмінування безпечнішим і ефективнішим.

- йдеться у дописі. 

Доповнення

НА ЄС зазначається, що це остання поставка в рамках пакета підтримки ЄС у розмірі 25 млн євро для гуманітарного розмінування в Україні, оголошеного на саміті ЄС-Україна в лютому 2023 року.

Пакет призначений для задоволення нагальних потреб українських державних операторів протимінної діяльності, починаючи від основного обладнання для груп розмінування до піротехнічних машин і роботизованих систем розмінування.

Для нас велика честь зробити роботу українських саперів безпечнішою та ефективнішою з цим європейським обладнанням. Разом ми можемо допомогти врятувати життя та зробити свій внесок у краще майбутнє України

- заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

У ЄС зазначили, що розмінування територій, звільнених від російської окупації, має важливе значення для відновлення та відбудови України. Це дозволяє безпечно повернутися цивільному населенню та відновити економічну діяльність, зокрема в транспорті, торгівлі та сільському господарстві.

Протягом січня обстежено понад 21 тис. га в рамках заходів із розмінування земель31.01.24, 13:15 • 25626 переглядiв

Довідково

Система розмінування MV-10 знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси, що не розірвалися, і підходить для обробки великих територій.

Завдяки дистанційному керуванню вона особливо безпечна в експлуатації. Він може розмінувати до 4000 кв. м на годину, зокрема на крутих схилах.

Підтримка ЄС у галузі розмінування також містить спеціальний курс навчання для українських операторів, які працюватимуть на системі MV-10.

Нагадаємо

Україна виділила 3 мільярди гривень з державного бюджету на програми гуманітарного розмінування і працює над компенсацією фермерам за розмінування їхніх земель перед посівною.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,949.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,835.18