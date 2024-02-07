Евросоюз передал Украине беспилотную машину для разминирования MV-10

Европейский Союз передал Украине дистанционные машины разминирования DOK-ING MV-10. Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает УНН.

Детали

Воюя с российским агрессором, Украина уже отстраивается - и мы сопровождаем их в этом нелегком деле. Мы передали Государственной специальной службе транспорта систему разминирования, которая сделает опасную задачу разминирования более безопасной и эффективной. - говорится в сообщении.

Дополнение

НА ЕС отмечается, что это последняя поставка в рамках пакета поддержки ЕС в размере 25 млн евро для гуманитарного разминирования в Украине, объявленного на саммите ЕС-Украина в феврале 2023 года.

Пакет предназначен для удовлетворения насущных потребностей украинских государственных операторов противоминной деятельности, начиная от основного оборудования для групп разминирования до пиротехнических машин и роботизированных систем разминирования.

Для нас большая честь сделать работу украинских саперов более безопасной и эффективной с этим европейским оборудованием. Вместе мы можем помочь спасти жизни и сделать свой вклад в лучшее будущее Украины - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

В ЕС отметили, что разминирование территорий, освобожденных от российской оккупации, имеет важное значение для восстановления и восстановления Украины. Это позволяет безопасно вернуться гражданскому населению и восстановить экономическую деятельность, в частности в транспорте, торговле и сельском хозяйстве.

В течение января обследовано более 21 тыс. га в рамках мероприятий по разминированию земель

Справочно

Система разминирования MV-10 обезвреживает противопехотные и противотанковые мины, а также другие неразорвавшиеся боеприпасы и подходит для обработки больших территорий.

Благодаря дистанционному управлению она особенно безопасна в эксплуатации. Он может разминировать до 4000 кв. м в час, в том числе на крутых склонах.

Поддержка ЕС в области разминирования также включает специальный курс обучения для украинских операторов, которые будут работать на системе MV-10.

Напомним

Украина выделила 3 миллиарда гривен из государственного бюджета на программы гуманитарного разминирования и работает над компенсацией фермерам за разминирование их земель перед посевной.