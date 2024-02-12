Разминирование с ИИ: Федоров рассказал о новой разработке кластера Brave1
Киев • УНН
Технология, разработанная кластером Brave1, использует дроны, датчики и искусственный интеллект для обнаружения мин, снарядов и воронки от взрывов в десять раз быстрее и безопаснее для разминирования в Украине.
Украинские территории, наиболее загрязненные минами, планируют разминировать с помощью дронов, сенсоров и искусственного интеллекта. О новой технологии кластера Brave1 рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Федоров отметил, что сейчас площадь загрязнения минами в Украине больше, чем площадь Австрии и Чехии вместе взятых. Поэтому отечественные разработчики искусственного интеллекта UADamage работают над технологией для ускорения идентификации мин, снарядов и кратеров от взрывов, где тоже могут содержаться опасные обломки.
Разработчики подключают к сенсорам искусственный интеллект. Он идентифицирует и классифицирует данные об объектах не только на поверхности земли, но и глубоко под ней, и автоматически наносит их на карту. Так разминирование ускоряется в десятки раз, и этот процесс в целом становится более безопасным для людей.
Технология от UADamage работает по трем этапам:
Первый - стратегическое планирование. Команда использует спутниковые снимки и данные из кадастров, чтобы определить степень заминирования территории.
Второй - визуальная оценка на предмет наличия мин и взрывоопасных предметов. Территорию обследует дрон с камерой, а искусственный интеллект обнаруживает опасные объекты.
Третий этап - инспекция под землей и в траве, где используют различные сенсоры.
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По данным Федорова самое сложное в процессе разминирования, кроме количества мин, то, что они могут быть на значительной глубине и их не видят металлоискатели. Поэтому технологии еще в разработке.
Дополнительно
Ранее УНН писал, о том как украинские специалисты уже используют дроны для обследования морских акваторий и выявления магнитных аномалий, которые могут свидетельствовать о наличии подводных взрывных устройств, в рамках мероприятий по разминированию.
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Разминирование с ИИ: Федоров рассказал о новой разработке кластера Brave1
Технология, разработанная кластером Brave1, использует дроны, датчики и искусственный интеллект для обнаружения мин, снарядов и воронки от взрывов в десять раз быстрее и безопаснее для разминирования в Украине.
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