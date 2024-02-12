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Разминирование с ИИ: Федоров рассказал о новой разработке кластера Brave1

Разминирование с ИИ: Федоров рассказал о новой разработке кластера Brave1

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 17:16  •  13039 просмотра

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Технология, разработанная кластером Brave1, использует дроны, датчики и искусственный интеллект для обнаружения мин, снарядов и воронки от взрывов в десять раз быстрее и безопаснее для разминирования в Украине.

Украинские территории, наиболее загрязненные минами, планируют разминировать с помощью дронов, сенсоров и искусственного интеллекта. О новой технологии кластера Brave1 рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Федоров отметил, что сейчас площадь загрязнения минами в Украине больше, чем площадь Австрии и Чехии вместе взятых. Поэтому отечественные разработчики искусственного интеллекта UADamage работают над технологией для ускорения идентификации мин, снарядов и кратеров от взрывов, где тоже могут содержаться опасные обломки.

Разработчики подключают к сенсорам искусственный интеллект. Он идентифицирует и классифицирует данные об объектах не только на поверхности земли, но и глубоко под ней, и автоматически наносит их на карту. Так разминирование ускоряется в десятки раз, и этот процесс в целом становится более безопасным для людей. 

- объяснил Федоров.

Технология от UADamage работает по трем этапам:

Первый - стратегическое планирование. Команда использует спутниковые снимки и данные из кадастров, чтобы определить степень заминирования территории.

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Второй - визуальная оценка на предмет наличия мин и взрывоопасных предметов. Территорию обследует дрон с камерой, а искусственный интеллект обнаруживает опасные объекты.

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Третий этап - инспекция под землей и в траве, где используют различные сенсоры.

На программы гуманитарного разминирования предусмотрено 3 млрд гривен - Шмыгаль01 февраль 2024, 13:18 • 24397 просмотров

По данным Федорова самое сложное в процессе разминирования, кроме количества мин, то, что они могут быть на значительной глубине и их не видят металлоискатели.  Поэтому технологии еще в разработке.

Дополнительно

Ранее УНН писал, о том как украинские специалисты уже используют дроны для обследования морских акваторий и выявления магнитных аномалий, которые могут свидетельствовать о наличии подводных взрывных устройств, в рамках мероприятий по разминированию.

Евросоюз передал Украине беспилотную машину для разминирования MV-1007 февраль 2024, 10:08 • 27809 просмотров

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
avstriyaАвстрия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Розмінування з ШІ: Федоров розповів про нову розробку кластера Brave1
Mine clearance with AI: Fedorov talks about new development of Brave1 cluster
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Разминирование с ИИ: Федоров рассказал о новой разработке кластера Brave1

Технология, разработанная кластером Brave1, использует дроны, датчики и искусственный интеллект для обнаружения мин, снарядов и воронки от взрывов в десять раз быстрее и безопаснее для разминирования в Украине.

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