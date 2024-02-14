США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн

Спикер Джонсон не будет выносить на голосование законопроект о помощи Украине - СМИ

Спикер Джонсон заявил, что не будет проводить голосование по законопроекту о помощи Украине, поскольку Палата представителей сосредоточена на соблюдении сроков выделения ассигнований.