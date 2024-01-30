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В Україні спростили механізм визначення родинного кола військових, які мають право на допомогу

В Україні спростили механізм визначення родинного кола військових, які мають право на допомогу

Київ • УНН

 • 67834 перегляди

Україна спростила процес визначення членів сімей військовослужбовців, які мають право на отримання грошової допомоги.

Кабінет міністрів України спростив механізм визначення родинного кола військовослужбовців, які мають право на отримання грошового забезпечення або допомоги. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Сьогодні Кабінетом Міністрів внесено зміни до постанов від 30.11.2016 № 884 і від 28.02.2022 № 168. Ці документи визначають порядок виплат військовослужбовцям та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що проект змін розробили з метою спрощення порядку визначення кола осіб, які мають право на отримання грошового забезпечення або допомоги.

"Відтепер визначено чіткий перелік державних органів, які мають право на отримання інформації щодо осіб, які мають право на отримання грошового забезпечення військовослужбовців. А саме йдеться про: Міноборони; СБУ; Службу зовнішньої розвідки; ГУР; Головне управління Національної гвардії; Держприкордонслужбу; Управління державної охорони; Адміністрацію Держспецзвʼязку; Адміністрацію Держспецтрансслужби", - зазначається в повідомленні.

Підкреслюється, що це дозволить оперативно визначати родинне коло осіб військовослужбовців, які мають право на отримання грошового забезпечення або допомоги.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський вручив ще 30 сертифікатів на отримання квартир військовослужбовцям Сил оборони, яким присвоєно звання Героя України, та родинам полеглих Героїв.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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