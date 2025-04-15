Державна служба спеціального зв'язку України

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18184 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 129012 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 123464 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124891 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 123762 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127089 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 190065 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76708 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163962 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115277 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 35405 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 46097 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 45118 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 34904 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 18220 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 13801 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 35241 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 45460 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 129019 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 190071 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 7370 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 11628 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 107557 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 109279 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 53105 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Державна служба спеціального зв'язку України

Новини по темi

Хакери з рф атакували лекцію СКУ про спростування міфів російської пропаганди

Проросійські хакери зірвали лекцію Світового конгресу українців про спростування міфів пропаганди рф. Вони вмикали гімн росії, блокували чат і використовували нецензурну лайку.

Війна • 8 квітня, 10:36 • 7950 перегляди

У Держспецзв’язку повідомили про нові кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури та держустанови

У березні 2025 року хакери атакували держустанови та критичну інфраструктуру України, використовуючи програму-викрадач WRECKSTEEL. Мета атак – викрадення конфіденційної інформації.

Суспільство • 3 квітня, 08:16 • 11500 перегляди

Хакери атакують українських нотаріусів, щоб отримати доступ до держреєстрів України

Кіберзлочинці розсилають фішингові листи нотаріусам для отримання віддаленого доступу до їхніх комп'ютерів. CERT-UA виявила уражені комп'ютери у шести регіонах України.

Кримінал та НП • 25 лютого, 22:04 • 26251 перегляди

Українців попередили про нову схему шахрайства під приводом купівлі авто та дронів для військових

Шахраї розміщують оголошення про продаж військового спорядження за низькими цінами від імені благодійних організацій. Після отримання коштів та особистих даних жертв вони зникають, блокуючи контакти.

Суспільство • 18 січня, 12:01 • 63968 перегляди

Військові отримали понад 20 тисяч дронів за 10 днів

Держспецзв'язок передав Силам оборони понад 20 тисяч безпілотних систем різного типу за перші 10 днів 2025 року. У 2024 році було передано 1,3 млн дронів, з яких 97,7% - українського виробництва.

Війна • 14 січня, 14:37 • 31721 перегляди

В Держспецзв’язку попереджають, що ШІ використовують в шахрайських схемах

Шахраї використовують штучний інтелект для клонування голосу жертв та обману їхніх друзів через месенджери. Держспецзв'язок рекомендує використовувати двофакторну автентифікацію та перевіряти особу співрозмовника.

Кримінал та НП • 30 грудня, 14:31 • 24764 перегляди

Ворожі хакери атакували лісництва, судово-медичні установи та заводи - Держспецзв’язку

Протягом листопада-грудня 2024 року хакерське угруповання UAC-0099 здійснило серію кібератак на державні організації України. Зловмисники отримали несанкціонований доступ до комп'ютерів лісництв, судово-медичних установ та промислових підприємств.

Кримінал та НП • 16 грудня, 14:55 • 16694 перегляди

Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Президент України ввів до складу Ставки верховного головнокомандувача Олександра Потія. Новий член є головою Держспецзв'язку та має 25-річний досвід служби у ЗСУ.

Війна • 29 листопада, 22:09 • 35401 перегляди

Кабмін провів кадрові зміни у керівництві двох відомств

Уряд звільнив першого заступника Міністра розвитку громад та територій Василя Шкуракова. Також призначено Ростислава Замлинського першим заступником Голови Держспецзв'язку.

Політика • 22 листопада, 16:25 • 17810 перегляди

Новий керівник Держспецзв'язку: що відомо про призначення бригадного генерала

Кабмін призначив Олександра Потія головою Держспецзв'язку України. Новий керівник має 25-річний досвід у ЗСУ та є доктором технічних наук з 20-річним академічним стажем.

Політика • 19 листопада, 07:45 • 13836 перегляди

Кабмін погодив нові кадрові зміни у міністерствах: кого звільнили, а хто отримав посаду

Кабмін провів серію звільнень та призначень у керівництві державних органів. Відбулися зміни у Держслужбі спецзв'язку, Укртрансбезпеці, Мінкультури та Міненерго.

Політика • 15 листопада, 12:27 • 14437 перегляди

Шахраї використовують ШІ у месенджерах: у Держспецзв'язку пояснили, як вберегтися

Держспецзв'язок попереджає про нову схему шахрайства з використанням штучного інтелекту для клонування голосу. Зловмисники зламують акаунти в месенджерах та просять позичити гроші, використовуючи підроблені голосові повідомлення.

Суспільство • 11 листопада, 11:19 • 16284 перегляди

Назвали 10 тривожних ознак вірусу на вашому пристрої

Держспецзв'язку опублікувало список ознак, які вказують на зараження смартфону чи комп'ютера вірусом. Відомство рекомендує регулярно проводити сканування пристроїв антивірусними програмами.

Суспільство • 30 жовтня, 09:42 • 42691 перегляди

Сили безпілотних систем самостійно закуповуватимуть дрони та РЕБи: Умєров пояснив, чому це важливо

Командування Сил безпілотних систем включено до переліку державних замовників безпілотників та засобів РЕБ. Це дозволить швидше формувати потреби фронту та посилювати обороноздатність України.

Війна • 29 жовтня, 13:17 • 15795 перегляди

В Україні зафіксовані масові шкідливі розсилки під виглядом інтеграції з сервісами Amazon та Microsoft: що відомо

CERT-UA виявила масову розсилку шкідливих повідомлень під виглядом інтеграції з Amazon та Microsoft. Атаки націлені на держоргани, підприємства та військові формування, можливо готувалися з серпня 2024 року.

Кримінал та НП • 23 жовтня, 10:24 • 15015 перегляди

Відстрочка "до завершення мобілізації": у застосунку "Резерв+" стався збій

Користувачі соцмереж повідомляють про збій у роботі додатку "Резерв+". Багато хто не може увійти в застосунок, а інші отримали повідомлення про відстрочку до "завершення мобілізації". У додатку з'явилося повідомлення про технічні проблеми.

Війна • 17 жовтня, 15:45 • 18628 перегляди

Держспецзв’язку: через Telegram поширюються шкідливі програми нібито від техпідтримки "Резерв+"

Виявлено поширення шкідливого ПЗ MEDUZASTEALER через фальшивий Telegram-бот технічної підтримки "Резерв+". Держспецзв'язку закликає утриматися від взаємодії з обліковим записом @reserveplusbot та завантаження файлів.

Суспільство • 16 жовтня, 09:59 • 12526 перегляди

російські хакери активізували свої атаки на Україну: їх цілі та методи

За перше півріччя 2024 року суттєво зросла кількість кібератак на урядові організації, енергетику та сектор безпеки України. Основними цілями є викрадення інформації, дестабілізація інфраструктури та підрив довіри до держорганів.

Політика • 23 вересня, 12:16 • 14135 перегляди

У Раді пропонують підвищити штрафи для операторів за проблеми зі зв'язком під час відключень світла

Парламентський комітет рекомендував законопроєкт №11431 для забезпечення роботи мобільних операторів при вимкненнях світла. Проєкт передбачає збільшення перевірок та штрафів для операторів, які не забезпечують достатню автономність обладнання.

Політика • 19 вересня, 04:50 • 17795 перегляди

Хакери розповсюджують листи із шкідливим програмним забезпеченням: виявлено вже понад 100 уражених комп'ютерів

CERT-UA виявила масове розповсюдження шкідливих листів нібито від імені СБУ. Заражено понад 100 комп'ютерів, включаючи державні органи. Листи містять посилання на файл з вірусом ANONVNC.

Технології • 12 серпня, 15:31 • 16363 перегляди

Скорочені посилання можуть бути небезпечними: у Держспецзв'язку попередили про ще одну шахрайську схему

Шахраї використовують скорочені URL для приховування шкідливих сайтів. Фахівці радять перевіряти посилання перед переходом, використовуючи сервіси розшифровки та інструменти онлайн-перевірки безпеки.

Кримінал та НП • 30 липня, 12:30 • 16267 перегляди

Держспецзв’язку: зловмисники можуть активувати шахрайські схеми з використанням систем дистанційного банківського обслуговування

Cert-ua попереджає про підвищений ризик кібератак на бухгалтерів і потенційних шахрайських схемах з використанням систем дистанційного банківського обслуговування, закликаючи підприємства терміново посилити заходи кібербезпеки робочих місць бухгалтерів.

Кримінал та НП • 21 травня, 22:34 • 18871 перегляди

Хакери рф активізували атаки на мобільні пристрої українських військових

Згідно з дослідженням Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, російські хакери активізували кібератаки на мобільні пристрої українських військових, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, замасковане під легальне, та поширюючи його через месенджери.

Війна • 15 травня, 07:44 • 16523 перегляди

росіяни зламали супутниковий сигнал українського ТБ і запустили трансляцію параду в москві

російські хакери зламали супутниковий сигнал українських телеканалів і транслювали московський парад, але пізніше сигнал каналів був відновлений після того, як фахівці відновили контроль.

Війна • 9 травня, 10:14 • 18261 перегляди

Україна та Польща обговорили посилення співпраці у сфері кіберзахисту - Мінцифри

Україна та Польща обговорили посилення співпраці у сфері кіберзахисту від російських кібератак, які зачіпають обидві країни.

Політика • 7 травня, 16:59 • 19856 перегляди

російські хакери хотіли атакувати об'єкти критичної інфраструктури України - Держспецзв'язку

російські хакери, пов'язані з російськими спецслужбами, спробували здійснити масштабну кібератаку на об'єкти критичної інфраструктури, такі як енергетичні, тепло- та водопостачальні компанії в різних областях України.

Війна • 22 квітня, 11:07 • 19443 перегляди

"Пропонуємо нову посаду": росіяни використовують нову тактику для кібератак

Російські хакери використовують тактику соціальної інженерії, пропонуючи фейкові вакансії за кордоном, для здійснення кібератак на українських військовослужбовців, надсилаючи шкідливі файли через програми обміну повідомленнями, такі як Signal.

Війна • 20 квітня, 01:07 • 107639 перегляди

У Держспецзв'язку попередили про загрозу хакерських атак на бійців Сил оборони

Державна служба спеціального зв'язку України попередила про активізацію хакерської групи, яка намагається отримати доступ до комп'ютерів українських військових з метою викрадення документів та даних месенджерів.

Війна • 17 квітня, 14:46 • 15655 перегляди

Уряд скасовує застаріле регулювання в ІТ-сфері, ліквідує реєстр виробників та дистриб'юторів ПЗ

У межах дерегуляції уряд припинив ведення Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення та скасував інші застарілі нормативні акти, пов'язані з легалізацією програмного забезпечення та боротьбою з нелегальним використанням.

Економіка • 9 квітня, 12:52 • 53009 перегляди

Зеленський відповів на петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино: дав доручення СБУ та РНБО

Президент Зеленський доручив силовим відомствам і міністерствам проаналізувати проблему азартних ігор в Інтернеті та запропонувати рішення у відповідь на петицію із закликом обмежити діяльність онлайн-казино через їхній шкідливий вплив на солдатів і суспільство.

Суспільство • 29 березня, 18:45 • 29430 перегляди