Державна служба спеціального зв'язку України

Проросійські хакери зірвали лекцію Світового конгресу українців про спростування міфів пропаганди рф. Вони вмикали гімн росії, блокували чат і використовували нецензурну лайку.
У березні 2025 року хакери атакували держустанови та критичну інфраструктуру України, використовуючи програму-викрадач WRECKSTEEL. Мета атак – викрадення конфіденційної інформації.
Кіберзлочинці розсилають фішингові листи нотаріусам для отримання віддаленого доступу до їхніх комп'ютерів. CERT-UA виявила уражені комп'ютери у шести регіонах України.
Шахраї розміщують оголошення про продаж військового спорядження за низькими цінами від імені благодійних організацій. Після отримання коштів та особистих даних жертв вони зникають, блокуючи контакти.
Держспецзв'язок передав Силам оборони понад 20 тисяч безпілотних систем різного типу за перші 10 днів 2025 року. У 2024 році було передано 1,3 млн дронів, з яких 97,7% - українського виробництва.
Шахраї використовують штучний інтелект для клонування голосу жертв та обману їхніх друзів через месенджери. Держспецзв'язок рекомендує використовувати двофакторну автентифікацію та перевіряти особу співрозмовника.
Протягом листопада-грудня 2024 року хакерське угруповання UAC-0099 здійснило серію кібератак на державні організації України. Зловмисники отримали несанкціонований доступ до комп'ютерів лісництв, судово-медичних установ та промислових підприємств.
Президент України ввів до складу Ставки верховного головнокомандувача Олександра Потія. Новий член є головою Держспецзв'язку та має 25-річний досвід служби у ЗСУ.
Уряд звільнив першого заступника Міністра розвитку громад та територій Василя Шкуракова. Також призначено Ростислава Замлинського першим заступником Голови Держспецзв'язку.
Кабмін призначив Олександра Потія головою Держспецзв'язку України. Новий керівник має 25-річний досвід у ЗСУ та є доктором технічних наук з 20-річним академічним стажем.
Кабмін провів серію звільнень та призначень у керівництві державних органів. Відбулися зміни у Держслужбі спецзв'язку, Укртрансбезпеці, Мінкультури та Міненерго.
Держспецзв'язок попереджає про нову схему шахрайства з використанням штучного інтелекту для клонування голосу. Зловмисники зламують акаунти в месенджерах та просять позичити гроші, використовуючи підроблені голосові повідомлення.
Держспецзв'язку опублікувало список ознак, які вказують на зараження смартфону чи комп'ютера вірусом. Відомство рекомендує регулярно проводити сканування пристроїв антивірусними програмами.
Командування Сил безпілотних систем включено до переліку державних замовників безпілотників та засобів РЕБ. Це дозволить швидше формувати потреби фронту та посилювати обороноздатність України.
CERT-UA виявила масову розсилку шкідливих повідомлень під виглядом інтеграції з Amazon та Microsoft. Атаки націлені на держоргани, підприємства та військові формування, можливо готувалися з серпня 2024 року.
Користувачі соцмереж повідомляють про збій у роботі додатку "Резерв+". Багато хто не може увійти в застосунок, а інші отримали повідомлення про відстрочку до "завершення мобілізації". У додатку з'явилося повідомлення про технічні проблеми.
Виявлено поширення шкідливого ПЗ MEDUZASTEALER через фальшивий Telegram-бот технічної підтримки "Резерв+". Держспецзв'язку закликає утриматися від взаємодії з обліковим записом @reserveplusbot та завантаження файлів.
За перше півріччя 2024 року суттєво зросла кількість кібератак на урядові організації, енергетику та сектор безпеки України. Основними цілями є викрадення інформації, дестабілізація інфраструктури та підрив довіри до держорганів.
Парламентський комітет рекомендував законопроєкт №11431 для забезпечення роботи мобільних операторів при вимкненнях світла. Проєкт передбачає збільшення перевірок та штрафів для операторів, які не забезпечують достатню автономність обладнання.
CERT-UA виявила масове розповсюдження шкідливих листів нібито від імені СБУ. Заражено понад 100 комп'ютерів, включаючи державні органи. Листи містять посилання на файл з вірусом ANONVNC.
Шахраї використовують скорочені URL для приховування шкідливих сайтів. Фахівці радять перевіряти посилання перед переходом, використовуючи сервіси розшифровки та інструменти онлайн-перевірки безпеки.
Cert-ua попереджає про підвищений ризик кібератак на бухгалтерів і потенційних шахрайських схемах з використанням систем дистанційного банківського обслуговування, закликаючи підприємства терміново посилити заходи кібербезпеки робочих місць бухгалтерів.
Згідно з дослідженням Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, російські хакери активізували кібератаки на мобільні пристрої українських військових, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, замасковане під легальне, та поширюючи його через месенджери.
російські хакери зламали супутниковий сигнал українських телеканалів і транслювали московський парад, але пізніше сигнал каналів був відновлений після того, як фахівці відновили контроль.
Україна та Польща обговорили посилення співпраці у сфері кіберзахисту від російських кібератак, які зачіпають обидві країни.
російські хакери, пов'язані з російськими спецслужбами, спробували здійснити масштабну кібератаку на об'єкти критичної інфраструктури, такі як енергетичні, тепло- та водопостачальні компанії в різних областях України.
Російські хакери використовують тактику соціальної інженерії, пропонуючи фейкові вакансії за кордоном, для здійснення кібератак на українських військовослужбовців, надсилаючи шкідливі файли через програми обміну повідомленнями, такі як Signal.
Державна служба спеціального зв'язку України попередила про активізацію хакерської групи, яка намагається отримати доступ до комп'ютерів українських військових з метою викрадення документів та даних месенджерів.
У межах дерегуляції уряд припинив ведення Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення та скасував інші застарілі нормативні акти, пов'язані з легалізацією програмного забезпечення та боротьбою з нелегальним використанням.
Президент Зеленський доручив силовим відомствам і міністерствам проаналізувати проблему азартних ігор в Інтернеті та запропонувати рішення у відповідь на петицію із закликом обмежити діяльність онлайн-казино через їхній шкідливий вплив на солдатів і суспільство.