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У Раді пропонують підвищити штрафи для операторів за проблеми зі зв'язком під час відключень світла

У Раді пропонують підвищити штрафи для операторів за проблеми зі зв'язком під час відключень світла

Київ • УНН

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Парламентський комітет рекомендував законопроєкт №11431 для забезпечення роботи мобільних операторів при вимкненнях світла. Проєкт передбачає збільшення перевірок та штрафів для операторів, які не забезпечують достатню автономність обладнання.

Парламентський комітет з питань цифрової трансформації рекомендував до першого читання законопроєкт №11431, спрямований на забезпечення стабільної роботи мобільних операторів під час вимкнень світла. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу", голова підкомітету з питань розвитку цифрової індустрії Сергій Штепа, якого цитують у політсилі, пише УНН.

Деталі

За його словами, законопроєкт був підготовлений на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача щодо забезпечення стабільної роботи комунікаційних мереж в умовах повномасштабного вторгнення і тимчасових відключень світла.

"Законопроєкт передбачає збільшення позапланових перевірок операторів зв’язку та підвищення штрафів за порушення вимог Нацкомісії, яка регулює діяльність галузі. Це необхідно для того, щоб українці не залишалися без зв’язку навіть під час тривалих вимкнень світла", – зазначив Штепа.

Як пояснив парламентар, деякі оператори недостатньо серйозно поставилися до проблеми і не забезпечували достатню кількість генераторів або акумуляторів для тривалої роботи їхнього обладнання в умовах вимкнень світла. Це створює загрози того, що багато абонентів можуть залишитися взимку без зв’язку. І саме цей законопроєкт допоможе уникнути такої ситуації.

"До нього надійшли певні зауваження від асоціацій, які представляють мобільних аператорів та надавачів комунікаційних послуг. Але ми розуміємо, що повинні змусити їх виконувати рішення ставки Верховного Головнокомандувача і робити все для того, щоб навіть під час вимкнень світла зв’язок був. Сподіваюсь, законопроєкт буде якнайшвидше ухвалений Верховною Радою", – підсумував Штепа.

Мобільні оператори повинні забезпечити зв'язок під час відключень світла протягом 10 годин - Держспецзв'язку 17.07.24, 13:45 • 11880 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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