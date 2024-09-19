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В Раде предлагают повысить штрафы для операторов за проблемы со связью во время отключений света

В Раде предлагают повысить штрафы для операторов за проблемы со связью во время отключений света

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 04:50  •  8409 просмотра

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Парламентский комитет рекомендовал законопроект №11431 для обеспечения работы мобильных операторов при отключениях света. Проект предусматривает увеличение проверок и штрафов для операторов, которые не обеспечивают достаточную автономность оборудования.

Парламентский комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал к первому чтению законопроект №11431, направленный на обеспечение стабильной работы мобильных операторов во время отключений света. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам развития цифровой индустрии Сергей Штепа, которого цитируют в политсиле, пишет УНН.

Детали

По его словам, законопроект был подготовлен во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего по обеспечению стабильной работы коммуникационных сетей в условиях полномасштабного вторжения и временных отключений света.

"Законопроект предусматривает увеличение внеплановых проверок операторов связи и повышение штрафов за нарушение требований Нацкомиссии, которая регулирует деятельность отрасли. Это необходимо для того, чтобы украинцы не оставались без связи даже во время длительных отключений света", - отметил Штепа.

Как пояснил парламентарий, некоторые операторы недостаточно серьезно отнеслись к проблеме и не обеспечивали достаточное количество генераторов или аккумуляторов для длительной работы их оборудования в условиях отключений света. Это создает угрозы того, что многие абоненты могут остаться зимой без связи. И именно этот законопроект поможет избежать такой ситуации.

"К нему поступили определенные замечания от ассоциаций, представляющих мобильных операторов и поставщиков коммуникационных услуг. Но мы понимаем, что должны заставить их выполнять решение ставки Верховного Главнокомандующего и делать все для того, чтобы даже во время отключений света связь была. Надеюсь, законопроект будет как можно быстрее принят Верховной Радой", - подытожил Штепа.

Мобільні оператори повинні забезпечити зв'язок під час відключень світла протягом 10 годин - Держспецзв'язку 17 июля 2024, 10:45 • 11544 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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