Мобильные операторы должны обеспечить связь во время отключений света в течение 10 часов - Госспецсвязи

В связи с длительными отключениями света мобильных операторов в Украине обязали обеспечить доступность услуг мобильной связи в течение 10 часов в условиях отсутствия электроснабжения. Об этом говорится в распоряжении Госспецсвязи, передает УНН.

Детали

Отмечается, что до 1 сентября этого года мобильные операторы должны обеспечить работоспособность 100% объектов физической инфраструктуры, которые выполняют функции международных центров коммутации, в течение не менее 72 часов в условиях отключения света.

То же касается узлов специальных служб, к которым подключены центры оперативно-диспетчерских служб, работающих по номерам 101, 102, 103, 104 и 112. Все они должны иметь электрогенераторные установки, или быть оборудованными сменным блоком батарей на первые 72 часа.

На Киевщине увеличат количество генераторов на станциях мобильных операторов для бесперебойной связи во время отсутствия света

Кроме того, в течение этого года мобильные операторы должны нарастить мощности, чтобы обеспечить бесперебойную мобильную связь в течение 10 часов в условиях отключения света.

Работы должны начаться уже в этом году, ведь по состоянию на 1 декабря 2024 года не менее 80% базовых станций мобильной связи должны иметь возможность работать 10 часов после отключения электроснабжения.

Крайний срок модернизации оснащения - февраль 2025 года.

обеспечена доступность услуг мобильной связи в течение 10 часов отсутствия электроснабжения инфраструктуры электронных коммуникационных сетей: (...) до 1 февраля 2025 года - говорится в распоряжении Госспецсвязи.

Напомним

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что за полгода было установлено более 2295 новых базовых станций мобильной связи в более чем 300 населенных пунктах по всей Украине.