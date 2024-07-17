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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мобильные операторы должны обеспечить связь во время отключений света в течение 10 часов - Госспецсвязи

Мобильные операторы должны обеспечить связь во время отключений света в течение 10 часов - Госспецсвязи

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 10:45  •  5721 просмотра

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Мобильные операторы в Украине должны обеспечить 10 часов бесперебойной мобильной связи во время отключения электроэнергии до февраля 2025 года, а 80% базовых станций должны выполнить это требование до декабря 2024 года, согласно приказу Госспецсвязи.

В связи с длительными отключениями света мобильных операторов в Украине обязали обеспечить доступность услуг мобильной связи в течение 10 часов в условиях отсутствия электроснабжения. Об этом говорится в распоряжении Госспецсвязи, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что до 1 сентября этого года мобильные операторы должны обеспечить работоспособность 100% объектов физической инфраструктуры, которые выполняют функции международных центров коммутации, в течение не менее 72 часов в условиях отключения света. 

То же касается узлов специальных служб, к которым подключены центры оперативно-диспетчерских служб, работающих по номерам 101, 102, 103, 104 и 112.  Все они должны иметь электрогенераторные установки, или быть оборудованными сменным блоком батарей на первые 72 часа. 

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Кроме того, в течение этого года мобильные операторы должны нарастить мощности, чтобы обеспечить бесперебойную мобильную связь в течение 10 часов в условиях отключения света.

Работы должны начаться уже в этом году, ведь по состоянию на 1 декабря 2024 года не менее 80% базовых станций мобильной связи должны иметь возможность работать 10 часов после отключения электроснабжения. 

Крайний срок модернизации оснащения - февраль 2025 года. 

обеспечена доступность услуг мобильной связи в течение 10 часов отсутствия электроснабжения инфраструктуры электронных коммуникационных сетей: (...) до 1 февраля 2025 года 

- говорится в распоряжении Госспецсвязи. 

Напомним

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что за полгода было установлено более 2295 новых базовых станций мобильной связи в более чем 300 населенных пунктах по всей Украине.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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mykhailo-fedorovМихаил Федоров
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