Рекордна кількість нових станцій мобільного зв'язку встановлена в Україні за останні пів року - Федоров
Київ • УНН
За останні пів року було встановлено понад 2295 нових базових станцій мобільного зв'язку у більш ніж 300 населених пунктах по всій Україні для покращення якості мобільного зв'язку та забезпечення надійного зв'язку для населення.
В Україні за останні пів року встановили рекордну кількість базових станцій мобільного зв'язку, що спрямовано на покращення його якості, повідомив у п'ятницю віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.
Під російським вогнем перебуває вся інфраструктура України, зокрема телеком. Мобільні оператори не лише відновлюють знищене обладнання, а й постійно інвестують у покращення наявного. Наприклад, на місяць вони в середньому встановлюють 240 нових базових станцій. За останні пів року - рекордні 2 295+ у понад 300 населених пунктах
Він показав відео з нещодавнім підняттям вежі мобільного зв’язку одного з операторів у Київській області. "Вона працює в радіусі 10+ кілометрів, і завдяки їй ще у 2 400 людей буде зв’язок", - вказав урядовець.
Доповнення
Федоров вказав, що у травні Мінцифра разом із партнерами представила стратегію розвитку електронних комунікацій до 2030 року. "Одна з ключових цілей - 98% населення до 2030 року мають мобільний зв’язок та широкосмуговий доступ до інтернету. Зараз цей показник на рівні 91%", - зазначив він.