В Украине за последние полгода установили рекордное количество базовых станций мобильной связи, что направлено на улучшение ее качества, сообщил в пятницу вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Под российским огнем находится вся инфраструктура Украины, в частности телеком. Мобильные операторы не только восстанавливают уничтоженное оборудование, но и постоянно инвестируют в улучшение имеющегося. Например, в месяц они в среднем устанавливают 240 новых базовых станций. За последние полгода - рекордные 2 295+ в более чем 300 населенных пунктах - написал Федоров в Telegram.

Он показал видео с недавним поднятием башни мобильной связи одного из операторов в Киевской области. "Она работает в радиусе 10+ километров, и благодаря ей еще у 2 400 человек будет связь", - указал чиновник.

Дополнение

Федоров указал, что в мае Минцифра вместе с партнерами представила стратегию развития электронных коммуникаций до 2030 года. "Одна из ключевых целей - 98% населения до 2030 года имеют мобильную связь и широкополосный доступ к интернету. Сейчас этот показатель на уровне 91%", - отметил он.