На Киевщине увеличат количество генераторов на станциях мобильных операторов для бесперебойной связи во время отсутствия света

Операторы мобильной связи заверили, что увеличат количество генераторов на своих станциях для бесперебойной связи во время отключений света в населенных пунктах Киевской области. Об этом заявил начальник КОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Кравченко рассказал, что от жителей Киевщины в последнее время слышит жалобы, что исчезает мобильная связь когда нет света.

Эту проблему обсудили на заседании штаба Совета обороны Киевской области при участии представителей мобильных операторов Vodafone, Киевстар, Lifecell. По словам главы ОВА, на заседании признали, что проблема есть и определили шаги, как оперативно ее исправлять.

В частности, есть необходимость увеличения количества генераторов на станциях, которые предоставляют связь.

Мобильные операторы заверили, что уже работают над этим и в ближайшее время увеличат их количество. Люди не могут быть заложниками и, в случае необходимости, не иметь возможности позвонить, например, в скорую, полицию или ГСЧС. Я уже обращал на это внимание, в прошлом году принимали соответствующее решение на штабе. Однако, мобильные операторы не спешили его выполнять. Сейчас времени нет. Придется наверстывать оперативно. Люди должны быть со связью - сообщил Кравченко.

Кроме того, отметил, что все базовые станции оснащены аккумуляторными батареями нового типа, которые должны обеспечивать бесперебойную работу сети в течение нескольких часов. Однако в некоторых местах связь после отключения света исчезает или сразу, или уже через час.

"Причина - очень часто эти батареи не успевают перезаряжаться из-за длительного отсутствия электроэнергии. Еще одна проблема - исчерпание ресурса действия этих батарей. Некоторые не выдерживают даже 4 часов работы. Поэтому мобильные операторы должны предоставить объективную информацию о сроках работы аккумуляторов, а в случае необходимости их заменить", - добавил начальник КОВА.

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