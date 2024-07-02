Зеленский поручил Федорову представить на Ставке анализ о готовности операторов связи к отключениям света

Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Михаилу Федорову на ближайшем заседании Ставки представить анализ по операторам связи. В частности, что делается для обеспечения связи в условиях отключений электричества. Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.

"Поручил вице-премьер-министру Федорову на ближайшем заседании Ставки представить мне анализ по операторам связи: что делается для обеспечения связи в условиях отключений электричества и кто из операторов связи не придерживается соответствующих решений", - сообщил Зеленский.

Также Зеленский поручил министру энергетики буквально в ежедневном режиме информировать людей о состоянии работ в энергетике, об имеющихся дефицитах и о том, что страна делает ради их восполнения.

"Правительство должно и значительно активнее работать для того, чтобы у наших людей и наших компаний было больше возможностей закупать, производить, устанавливать все необходимое оборудование, чтобы пройти этот сложный период", - отметил Зеленский.

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