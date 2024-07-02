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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский поручил Федорову представить на Ставке анализ о готовности операторов связи к отключениям света

Зеленский поручил Федорову представить на Ставке анализ о готовности операторов связи к отключениям света

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 17:19  •  7946 просмотра

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Президент Зеленский поручил чиновникам проанализировать способность операторов связи обеспечивать связь во время отключений электроэнергии и предоставлять ежедневную информацию об усилиях энергетического сектора по преодолению дефицита.

Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Михаилу Федорову на ближайшем заседании Ставки представить анализ по операторам связи. В частности, что делается для обеспечения связи в условиях отключений электричества. Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.

"Поручил вице-премьер-министру Федорову на ближайшем заседании Ставки представить мне анализ по операторам связи: что делается для обеспечения связи в условиях отключений электричества и кто из операторов связи не придерживается соответствующих решений", - сообщил Зеленский.

Также Зеленский поручил министру энергетики буквально в ежедневном режиме информировать людей о состоянии работ в энергетике, об имеющихся дефицитах и о том, что страна делает ради их восполнения.

"Правительство должно и значительно активнее работать для того, чтобы у наших людей и наших компаний было больше возможностей закупать, производить, устанавливать все необходимое оборудование, чтобы пройти этот сложный период", - отметил Зеленский.

Минэнерго опровергло главные тезисы враждебного ИПСО по энергетике2 июля 2024, 15:55 • 16314 просмотров

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В Украине наиболее сложная ситуация в энергосистеме остается в прифронтовых территориях.

Анна Мурашко

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