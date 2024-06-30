В Міненерго повідомили, де найбільш складна ситуація в енергосистемі

В Україні найбільш складна ситуація в енергосистемі залишається в прифронтових територіях. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає кореспондент УНН.

Найбільш складна ситуація (в енергосистемі ред. ) залишається в прифронтових територіях. За останню добу, до прикладу ворог здійснив обстріл об'єктів цивільно-енергетичної інфраструктури, є обриви по лініях, енергетики працюють 24/7. Є поранені працівники електростанції. Тому на сьогодні стабільність енергопостачання залежить й в тому числі за рахунок ефективного споживання. Висока температура повітря спричиняє надмірне споживання електричної енергії, зокрема за рахунок використання енергоємних електроприладів, як кондиціонери

В Міненерго закликали побутових споживачів споживати ефективно, економно електроенергію, адже це допомагає стабілізувати енергосистему виходячи з тої доступної електричної енергії яка є.

Ми застосовуємо імпорт електричної енергії, використовуємо ту генерацію яка є. Ми фактично застосовуємо всі наявні ресурси, для того, щоб покрити споживання. Проте цього не достатньо, адже ворог після 8 комплексних атак по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури пошкодив маневрену генерацію, гідрогенерацію, теплову генерацію - це 9 гігават потужності, які уражені. Для того, щоб зменшити години обмеження електричної енергії нам необхідно сприяння в частині економного споживання, зокрема в ранішні та вечірні піки