В Украине наиболее сложная ситуация в энергосистеме остается в прифронтовых территориях. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает корреспондент УНН.

Наиболее сложная ситуация (в энергосистеме - ред.) остается в прифронтовых территориях. За последние сутки, к примеру враг совершил обстрел объектов гражданско-энергетической инфраструктуры, есть обрывы по линиям, энергетики работают 24/7. Есть раненые работники электростанции. Поэтому на сегодня стабильность энергоснабжения зависит и в том числе за счет эффективного потребления. Высокая температура воздуха вызывает чрезмерное потребление электрической энергии, в частности за счет использования энергоемких электроприборов, как кондиционеры - рассказал Колесник.

В Минэнерго призвали бытовых потребителей потреблять эффективно, экономно электроэнергию, ведь это помогает стабилизировать энергосистему исходя из той доступной электрической энергии которая есть.

Мы применяем импорт электрической энергии, используем ту генерацию которая есть. Мы фактически применяем все имеющиеся ресурсы, для того, чтобы покрыть потребление. Однако этого недостаточно, ведь враг после 8 комплексных атак по объектам гражданской энергетической инфраструктуры повредил маневренную генерацию, гидрогенерацию, тепловую генерацию - это 9 гигаватт мощности, которые поражены. Для того, чтобы уменьшить часы ограничения электрической энергии нам необходимо содействие в части экономного потребления, в частности в утренние и вечерние пики - сказал Колесник.

Дополнение

МВФ прогнозирует, что дефицит электроэнергии в Украине будет ликвидирован к началу 2026 года.