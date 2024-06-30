МВФ прогнозує, що дефіцит електроенергії в Україні буде ліквідовано до початку 2026 року
Київ • УНН
МВФ прогнозує, що дефіцит електроенергії в Україні зберігатиметься протягом 2024 та 2025 років, але буде ліквідований на початку 2026 року завдяки збільшенню імпорту, відновленню атомної енергетики та підвищенню тарифів для домогосподарств.
Міжнародний валютний фонд прогнозує, що в Україні дефіцит електроенергії буде усунуто до початку 2026 року, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що за оцінками влади, загальні збитки енергетичній системі становили понад 1 мільярд доларів.
Очікується, що дефіцит енергії зберігатиметься протягом 2024 та 2025 років, хоча його масштаб буде обмеженим пружною енергетичною системою. Імпорт енергії з європейської мережі ENTSO-E наразі обмежений 1,7 ГВт у звичайний час із додатковими 0,3 ГВт для покриття аварійних дефіцитів, і тому не може повністю покривають втрачену ємність. Тоді як може бути певний простір для збільшення імпорту електроенергії дефіцит енергії під час пікового споживання, значне найближче збільшення імпорту електроенергії в ЄС малоймовірно через обмеження інфраструктури в сусідніх країнах
В МВФ зазначають, що за останніми ринковими оцінками, зокрема персонал оцінює середній дефіцит енергії на 2024 рік приблизно в 10%, який поступово знижуватиметься протягом 2025 року, та буде ліквідовано до початку 2026 року. Крім того, критично важливе енергозабезпечення атомних електростанцій (АЕС) також буде допомогти закрити дефіцит енергії.
"Більше того, підвищення тарифів для населення в середньому на 60% з 1 червня також має стимулювати зміни у структурі споживання та забезпечити додаткові доходи енергетичним компаніям", - зазначається в повідомленні.
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