У найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом світла буде складна – Коваленко

Через ремонтні роботи на атомних станціях та збільшення споживання електроенергії ситуація важка. Для планування життя треба виходити з того, що у сірих зонах світла не буде. Про це заявив гендиректор Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

За словами Коваленка, в Україні критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через атаки росіян.

"Настільки критично, що навіть імпорт, який на максимумі, не вирішує цю проблему. Ми зараз залежимо від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня", - зазначає він.

Також суттєвим фактором є те, що зараз проходять ремонтні (профілактичні) роботи на атомних станціях.

"У найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складна. Крім вище описаних проблем з генерацією, додається зростання споживання", - пише Коваленко.

Він зазначає, що зараз вже декілька тижнів працює нова логіка розподілу між регіонами України, що виключає фактор критичної інфраструктури і інші.

"Графіки у Києві як були 6 груп та біла, сіра та чорні зони, так і залишились. Для планування життя треба виходити з того, що у сірих зонах світла не буде. Особливо коли час припадає на пікові години. Ми та ОСР будемо максимально швидко повідомляти про зміни. Але для планування - краще не розраховувати. У білій зоні світло повинно бути", - додав Коваленко.

Нагадаємо

У вівторок, 25 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак.