Графіки відключень завтра діятимуть протягом усього дня
Київ • УНН
У вівторок, 25 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак.
Завтра, 25 червня по всій Україні застосовуватимуть графіки відключень будуть діяти 00:00 до 24:00. Про це повідомили в Укренерго, пише УНН.
25 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00. Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак
Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Нагадаємо
Взимку українці можуть розраховувати на електрику протягом 8-10 годин на добу, якщо температура повітря буде близько 0°C, але дефіцит буде більше, якщо температура опуститься нижче нуля.