Завтра, 25 июня по всей Украине будут применять графики отключений будут действовать 00:00 до 24:00. Об этом сообщили в Укрэнерго, пишет УНН.

25 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00: 00 до 24: 00. Объем ограничений будет больше с 02: 00 до 05: 00 и с 12: 00 до 23: 00. Причина-снижение возможностей электростанций вырабатывать электроэнергию из-за последствий атак - сообщили в Укрэнерго.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним

Зимой украинцы могут рассчитывать на электричество в течение 8-10 часов в сутки, если температура воздуха будет около 0°C, но дефицит будет больше, если температура опустится ниже нуля.