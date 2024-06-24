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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3780 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Взимку українцям можуть давати світло по 8-10 годин на день, якщо температура повітря буде 0°C - нардеп

Київ • УНН

 • 23280 перегляди

Взимку українці можуть розраховувати на електрику протягом 8-10 годин на добу, якщо температура повітря буде близько 0°C, але дефіцит буде більше, якщо температура опуститься нижче нуля.

Взимку українцям можуть давати світло по 8-10 годин на день, якщо температура повітря буде 0°C - нардеп

Взимку при температурі повітря 0°C світло можуть не вимикати по 8-10 годин. Якщо температура буде опускатися нижче нуля, то дефіцит буде більшим. Про це в ефірі День.LIVE заявив народний депутат, голова парламентського підкомітету з питань енергозбереження Сергій Нагорняк, передає УНН.

На мою думку, я давав раніше ці прогнози, все буде залежати від того, яка буде зима, які температурні режими будуть і буде залежати, що ми встигнемо до зими відновити, що збудувати з нового. І чи будуть нові обстріли, чи не будуть. Я вважаю, що у нас уже буде десь 8-10 годин (електорики - ред.) на добу при температурі нуль градусів. При температурі, наприклад, мінус 10 градусів, то дефіцит відповідно буде більшим. Це ранкові і вечірні піки, тому що ми будемо більше споживати і буде більше обмеження,

- сказав Нагорняк.

Нагадаємо

Сьогодні, 24 червня, графіки погодинного відключення електроенергії діють усю добу, а ввечері обсяг обмежень буде збільшено.

Павло Башинський

Павло Башинський

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