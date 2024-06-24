Зимой при температуре воздуха 0°C свет могут не выключать по 8-10 часов. Если температура будет опускаться ниже нуля, то дефицит будет больше. Об этом в эфире День.LIVE заявил народный депутат, председатель парламентского подкомитета по вопросам энергосбережения Сергей Нагорняк, передает УНН.

По моему мнению, я давал раньше эти прогнозы, все будет зависеть от того, какая будет зима, какие температурные режимы будут и будет зависеть, что мы успеем к зиме восстановить, что построить из нового. И будут ли новые обстрелы, не будут ли. Я считаю, что у нас уже будет где - то 8-10 часов (электричества-ред.) в сутки при температуре ноль градусов. При температуре, например, минус 10 градусов, то дефицит соответственно будет больше. Это утренние и вечерние пики, потому что мы будем больше потреблять и будет больше ограничения, - сказал Нагорняк.

Напомним

Сегодня, 24 июня, графики почасового отключения электроэнергии действуют Все сутки, а вечером объем ограничений будет увеличен.