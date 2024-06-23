Графіки погодинних відключень діятимуть усю добу: в Укренерго повідомили про ситуацію з електропостачанням на 24 червня
Київ • УНН
Ввечері діятимуть суворіші обмеження
За повідомлення Укренерго завтра, 24 червня, графіки погодинного відключення електроенергії діятимуть усю добу, а ввечері обсяг обмежень буде збільшено, пише УНН.
"Завтра, 24 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень протягом доби з 00:00 до 24:00. З 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим", - йдеться у повідомленні Укренерго.
Там також пояснили, що причина таких заходів – зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян.
В Міненерго розповіли, чому збільшили час застосування графіків23.06.24, 12:57 • 22100 переглядiв
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В ніч на 22 червня росіяни здійснили атаку на енергетичні об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах.