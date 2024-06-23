Графики почасовых отключений будут действовать все сутки: в Укрэнерго сообщили о ситуации с электроснабжением на 24 июня

По сообщению Укрэнерго завтра, 24 июня, графики почасового отключения электроэнергии будут действовать все сутки, а вечером объем ограничений будет увеличен, пишет УНН.

"Завтра, 24 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений в течение суток с 00:00 до 24:00. С 19: 00 до 23: 00 Объем ограничений будет больше", - говорится в сообщении Укрэнерго.

Там также пояснили, что причина таких мер - рост потребления в начале рабочей недели и сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян.

В Минэнерго рассказали, почему увеличили время применения графиков

Напомним

В ночь на 22 июня россияне совершили атаку на энергетические объекты оператора системы передачи в Южном и Западном регионах.