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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61967 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Нічний удар рф по енергетиці: серед атакованих - газовий об'єкт, розширення графіків відключень наразі не планується

Київ • УНН

 • 74351 перегляди

Російські війська атакували енергетичні об'єкти, пошкодивши обладнання і поранивши робітників, але поки не планується посилення обмежень на подачу електроенергії, при цьому планується значний імпорт електроенергії.

Нічний удар рф по енергетиці: серед атакованих - газовий об'єкт, розширення графіків відключень наразі не планується

Російські війська здійснили масовану атаку на енергетичні об’єкти, є пошкоджене обладнання та поранені працівники. У західній області зокрема було атаковано об’єкт газової галузі. Після обстрілів збільшення обсягів обмежень електропостачання наразі не планується. Заплановано значний імпорт електроенергії. Про це повідомили у суботу у Міненерго, пише УНН.

Після восьми масованих атак на енергосистему, які ворог завдає з березня, ситуація в енергетиці залишається складною. Через дефіцит генерації будуть діяти графіки погодинних відключень споживачів. Наразі у зв’язку із останніми обстрілами збільшення обсягів обмежень споживачів не планується. Графіки відключень будуть застосовуватися з 16:00 до 24:00

- повідомили у Міненерго.

Водночас, не виключають змін, і обіцяють повідомити, якщо вони будуть.

Обстріли

"Сьогодні вночі атаковано енергетичні об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах. На жаль, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків. Їх доставлено до лікарні. Є пошкоджене обладнання. Загоряння ліквідовано силами ДСНС", - повідомили у Міненерго.

Зазначається, що наслідки уточнюються. Триває їх ліквідація.

Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті.

російські удари по енергетичним об'єктам: В Укренерго уточнили деталі нічної атаки22.06.24, 07:35 • 33001 перегляд

"У західній області було атаковано об’єкт газової галузі", - вказали також у Міненерго.

На Донеччині внаслідок обстрілу споруд шахти сталося відключення електроенергії. У шахті перебували 7 працівників, яких вивели на поверхню. Постраждалих немає.

Стан мереж

У Чернігівській області з технологічних причин двічі короткостроково відключалась повітряна лінія обленерго. В результаті знеструмились підстанції та приєднані до них побутові та промислові споживачі. Усіх заживили.

Надзвичайні ситуації

У Донецькій області на одній із шахт зупинялось вентиляційне обладнання. У шахті перебували 67 працівників, яких було виведено на поверхню. Роботу вентиляційного обладнання відновлено.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 33 559 МВт-год. Експорту не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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