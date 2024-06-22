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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 62170 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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російські удари по енергетичним об'єктам: В Укренерго уточнили деталі нічної атаки

Київ • УНН

 • 33001 перегляди

Армія окупантів завдала 8-го масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, пошкодивши обладнання в Запорізькій та Львівській областях, ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

російські удари по енергетичним об'єктам: В Укренерго уточнили деталі нічної атаки

Армія рф здійснила 8-й масований комбінований удар по об’єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджене обладнання на об’єктах в Запорізькій та Львівській областях. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі

За уточненою інформацією від Укренерго, сьогодні армія терористів здійснила 8 масований комбінований удар по об’єктах енергетичної інфраструктури. Відтак, внаслідок даної атаки було пошкоджене обладнання на об’єктах в Запорізькій та Львівській областях.

Нині тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо

Два енергетика були госпіталізовані після російських атак на енергетичну інфраструктуру в південних і західних регіонах України, які призвели до пошкодження обладнання.

У результаті нападу рф на енергетичну інфраструктуру України постраждали 2 енергетика22.06.24, 06:53 • 36083 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
Міністерство енергетики України
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