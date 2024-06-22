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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3040 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У результаті нападу рф на енергетичну інфраструктуру України постраждали 2 енергетика

Київ • УНН

 • 36083 перегляди

Два енергетика були госпіталізовані після російських атак на енергетичну інфраструктуру в південних і західних регіонах України, які призвели до пошкодження обладнання.

У результаті нападу рф на енергетичну інфраструктуру України постраждали 2 енергетика

Сьогодні була здійснена атака рф на енергетичну інфраструктуру в південному та західному регіонах, внаслідок якої 2 енергетики постраждали і були госпіталізовані. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 22 червня, ворог знову завдав удару по енергетичній інфраструктурі, зачепивши об'єкти оператора системи передачі в південному та західному регіонах.

У результаті атаки постраждали два енергетики, які були доставлені до лікарні. З'явилися також дані про пошкоджене обладнання.

У той же час, внаслідок обстрілу, було відключено повітряну лінію електропередачі у східному регіоні. Це призвело до зниження навантаження на генеруючому об'єкті.

Наразі триває ліквідація наслідків цієї атаки, а деталі події уточнюються.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу22.06.24, 02:58 • 43436 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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