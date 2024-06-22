У результаті нападу рф на енергетичну інфраструктуру України постраждали 2 енергетика
Київ • УНН
Два енергетика були госпіталізовані після російських атак на енергетичну інфраструктуру в південних і західних регіонах України, які призвели до пошкодження обладнання.
Сьогодні була здійснена атака рф на енергетичну інфраструктуру в південному та західному регіонах, внаслідок якої 2 енергетики постраждали і були госпіталізовані. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.
Деталі
Сьогодні, 22 червня, ворог знову завдав удару по енергетичній інфраструктурі, зачепивши об'єкти оператора системи передачі в південному та західному регіонах.
У результаті атаки постраждали два енергетики, які були доставлені до лікарні. З'явилися також дані про пошкоджене обладнання.
У той же час, внаслідок обстрілу, було відключено повітряну лінію електропередачі у східному регіоні. Це призвело до зниження навантаження на генеруючому об'єкті.
Наразі триває ліквідація наслідків цієї атаки, а деталі події уточнюються.
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