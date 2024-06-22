В результате нападения рф на энергетическую инфраструктуру Украины пострадали 2 энергетика

Сегодня была совершена атака рф на энергетическую инфраструктуру в Южном и Западном регионах, в результате которой 2 энергетики пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня, 22 июня, враг снова нанес удар по энергетической инфраструктуре, задев объекты оператора системы передачи в Южном и Западном регионах.

В результате атаки пострадали два энергетики, которые были доставлены в больницу. Появились также данные о поврежденном оборудовании.

В то же время, в результате обстрела, была отключена воздушная линия электропередачи в восточном регионе. Это привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.

Сейчас идет ликвидация последствий этой атаки, а детали происшествия уточняются.

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога