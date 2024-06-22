В результате нападения рф на энергетическую инфраструктуру Украины пострадали 2 энергетика
Киев • УНН
Два энергетика были госпитализированы после российских атак на энергетическую инфраструктуру в южных и западных регионах Украины, которые привели к повреждению оборудования.
Сегодня была совершена атака рф на энергетическую инфраструктуру в Южном и Западном регионах, в результате которой 2 энергетики пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.
Детали
Сегодня, 22 июня, враг снова нанес удар по энергетической инфраструктуре, задев объекты оператора системы передачи в Южном и Западном регионах.
В результате атаки пострадали два энергетики, которые были доставлены в больницу. Появились также данные о поврежденном оборудовании.
В то же время, в результате обстрела, была отключена воздушная линия электропередачи в восточном регионе. Это привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.
Сейчас идет ликвидация последствий этой атаки, а детали происшествия уточняются.
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