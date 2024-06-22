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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 2920 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 43436 перегляди

У столиці та низці областей оголошена повітряна тривога через потенційну загрозу застосування ворожих авіаційних засобів ураження.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.

Нагадаємо

Повітряні Сили ЗСУ раніше інформували щодо загрози застосування ворожих авіаційних засобів ураження.

Ворог атакує: загроза застосування авіаційної зброї в прифронтових регіонах22.06.24, 02:43 • 27724 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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