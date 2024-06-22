У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
У столиці та низці областей оголошена повітряна тривога через потенційну загрозу застосування ворожих авіаційних засобів ураження.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
Нагадаємо
Повітряні Сили ЗСУ раніше інформували щодо загрози застосування ворожих авіаційних засобів ураження.
Ворог атакує: загроза застосування авіаційної зброї в прифронтових регіонах22.06.24, 02:43 • 27724 перегляди