Армия рф осуществила 8-й массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Поврежденное оборудование на объектах в Запорожской и Львовской областях. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

По уточненной информации от Укрэнерго, сегодня армия террористов осуществила 8 массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Следовательно, в результате данной атаки было повреждено оборудование на объектах в Запорожской и Львовской областях.

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Напомним

Два энергетика были госпитализированы после российских атак на энергетическую инфраструктуру в южных и западных регионах Украины, которые привели к повреждению оборудования.

В результате нападения рф на энергетическую инфраструктуру Украины пострадали 2 энергетика