Киев • УНН
Армия оккупантов нанесла 8-й массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, повредив оборудование в Запорожской и Львовской областях, ведутся аварийно-восстановительные работы.
Армия рф осуществила 8-й массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Поврежденное оборудование на объектах в Запорожской и Львовской областях. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.
Детали
По уточненной информации от Укрэнерго, сегодня армия террористов осуществила 8 массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Следовательно, в результате данной атаки было повреждено оборудование на объектах в Запорожской и Львовской областях.
Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Напомним
Два энергетика были госпитализированы после российских атак на энергетическую инфраструктуру в южных и западных регионах Украины, которые привели к повреждению оборудования.
В результате нападения рф на энергетическую инфраструктуру Украины пострадали 2 энергетика22 июня 2024, 03:53 • 23974 просмотра