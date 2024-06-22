Российские войска совершили массированную атаку на энергетические объекты, есть поврежденное оборудование и раненые работники. В западной области в частности был атакован объект газовой отрасли. После обстрелов увеличение объемов ограничений электроснабжения пока не планируется. Запланирован значительный импорт электроэнергии. Об этом сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.

После восьми массированных атак на энергосистему, которые враг наносит с марта, ситуация в энергетике остается сложной. Из-за дефицита генерации будут действовать графики почасовых отключений потребителей. Сейчас в связи с последними обстрелами увеличение объемов ограничений потребителей не планируется. Графики отключений будут применяться с 16:00 до 24: 00 - сообщили в Минэнерго.

В то же время, не исключают изменений, и обещают сообщить, если они будут.

Обстрелы

"Сегодня ночью атакованы энергетические объекты оператора системы передачи в Южном и Западном регионах. К сожалению, на одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков. Они доставлены в больницу есть поврежденное оборудование. Возгорание ликвидировано силами ГСЧС", - сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что последствия уточняются. Продолжается их ликвидация.

Также во время обстрела отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.

российские удары по энергетическим объектам: в Укрэнерго уточнили детали ночной атаки

"В западной области был атакован объект газовой отрасли", - указали также в Минэнерго.

В Донецкой области в результате обстрела сооружений шахты произошло отключение электроэнергии. В шахте находились 7 работников, которых вывели на поверхность. Пострадавших нет.

Состояние сетей

В Черниговской области по технологическим причинам дважды краткосрочно отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточились подстанции и присоединены к ним бытовые и промышленные потребители. Всех заживили.

Чрезвычайные ситуации

В Донецкой области на одной из шахт останавливалось вентиляционное оборудование. В шахте находились 67 работников, которых было выведено на поверхность. Работа вентиляционного оборудования возобновлена.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 33 559 МВт-ч. Экспорта не предвидится.